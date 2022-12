Grünes Licht für Neymar

Rekordweltmeister Brasilien kann wohl schon im WM-Achtelfinale gegen Südkorea wieder auf Superstar Neymar setzen. Eine Jokerrolle ist allerdings unwahrscheinlich.

Eigentlich hätte er der Weltmeistermacher werden sollen, und vielleicht wird er es jetzt doch noch. Neymar, der bei Brasiliens WM-Auftakt gegen Serbien angeschlagen ausgewechselt und wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk seither in die Zuschauerrolle verbannt wurde, steht der Seleçao nun angeblich wieder zur Verfügung.

"Er trainiert heute Nachmittag. Wenn alles okay ist, spielt er morgen", verriet Brasiliens Trainer Tite vor dem Achtelfinale gegen Südkorea am Montag (20 Uhr, LIVE! bei kicker). Für den 30-jährigen Spielmacher von Paris Saint-Germain, so hatte er es 2021 zumindest angekündigt, könnte das Turnier in Katar schon die letzte WM sein.

"Ich fühle mich gut, ich wusste, dass es jetzt so sein würde", meldete sich Neymar nach dem Training via Twitter selbst und machte den Fans damit Hoffnung. Das letzte Wort bezüglich eines Einsatzes habe laut Tite aber die medizinische Abteilung. Falls es von dort das 'Go' gibt, dürfte eine Jokerrolle für Neymar gegen Südkorea unwahrscheinlich sein. Tite: "Meine Präferenz ist: Die Besten von Anfang an."

Mit mehr (2:0 gegen Serbien) und etwas weniger (1:0 gegen die Schweiz) souveränen Siegen hatte sich der Rekordweltmeister bereits vorzeitig für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Obwohl sie sportlich verschmerzbar war, störte die späte Niederlage gegen Kamerun (0:1) zuletzt aber das Gesamtbild.

Gegen Südkorea wird die Seleçao, die seit 2002 auf einen WM-Titel wartet, dennoch als haushoher Favorit ins Spiel gehen - mit oder ohne Neymar. Alex Telles und Gabriel Jesus werden wegen Knieverletzungen derweil definitiv nicht mehr ins Turnier eingreifen können, das hatten die Brasilianer schon am Samstag bestätigen müssen. Wie es bei Linksverteidiger Alex Sandro aussieht, bleibt weiterhin abzuwarten.