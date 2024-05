Grünes Licht für Kay Smits

Aufatmen bei der SG Flensburg-Handewitt. Kurz vor dem Saisonhöhepunkt mit den European League EHF Finals hat der Niederländer Kay Smits grünes Licht für den Wiedereinstieg in das Mannschaftstraining erhalten. Wann der Linkshänder wieder in den Pflichtspielbetrieb einsteigt, ist noch ungewiss.

163Tage ist es her, dass Kay Smits das letzte Mal mit seinen Mitspielern in der Campushalle auflaufen konnte, bevor ihn eine Herzmuskelentzündung zur Zwangspause verdonnerte. Jetzt konnte der niederländische Nationalspieler nach unauffälligen Kontrollen wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf meiner Reha. Ich fühle mich sehr gut und bin gerade einfach nur froh, wieder bei der Mannschaft zu sein und trainieren zu können. Ich habe sehr lange darauf gewartet", freut sich Kay Smits.

"Wir sind sehr froh darüber, Kay wieder beim Team zu haben. Mit seiner Motivation, seinem Willen zur Verbesserung und seiner Qualität wird seine Rückkehr sich sofortpositiv auf unseren Trainingsalltag auswirken", so Flensburgs Trainer Nicolej Krickau.

Smits wurde langsam und vorsichtig wieder an die Belastungen des Profisports ran geführt und wird weiterhin engmaschig durch das Team der medizinischen Abteilung rund um Mannschaftsarzt Dr. Torsten Ahnsel kontrolliert, betont man bei den Fördestädtern.

"Wir haben Kay in den vergangenen Monaten natürlich sehr bei der Mannschaft vermisst und freuen uns, vor allem auch für Kay, dass er wieder mit der Mannschaft trainieren kann", äußert sich Geschäftsführer Holger Glandorf. Unvergessen die Aktion der Fans der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg im vergangenen Monat, die mit gemeinsamen Spruchbändern "Durchhalten Kay" in der Flens-Arena plakatiert hatten.

"Unser Dank gilt vor allem dem medizinischen Stab, hier bei uns bei der SG, aber auch Dr. Harald Jorstadvom Amsterdamer UMC. Kay ist super betreut worden und auch der Austausch war immer sehr gut!", so Glandorf abschließend.