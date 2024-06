Grünes Licht für Gelb: Vingegaard startet bei der Tour de France

Titelverteidiger Jonas Vingegaard wird knapp drei Monate nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France antreten.

Der Titelverteidiger kehrt zurück, dem Gigantenduell bei der Tour de France steht nichts mehr im Weg: Jonas Vingegaard hat das Rennen gegen die Zeit gewonnen und wird sich bei der 111. Frankreich-Rundfahrt seinem großen Herausforderer Tadej Pogacar im Kampf um das Gelbe Trikot stellen.

Knapp drei Monate nach seinem schweren Sturz kündigte Vingegaards Team Visma-Lease a Bike am Donnerstag die Teilnahme des 27 Jahre alten Dänen an, dämpfte dabei aber zugleich die Erwartungen. Auch der ebenfalls lange verletzte Wout van Aert ist dabei.

Erstes Rennen seit dem schweren Sturz

Zum Grand Depart nach Florenz am 29. Juni reist Vingegaard mit einer Portion Ungewissheit. Seit seinem folgenreichen Crash auf der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt Anfang April hat er kein Rennen mehr bestritten. "Wir wissen natürlich nicht, zu was es jetzt reichen wird. Und wir werden vorsichtig sein, weil er vor der Tour nicht fahren konnte. Aber er wird da sein, gesund und motiviert", sagte Sportdirektor Martijn Zeeman

Zugleich zeigte er sich "sehr stolz" auf Vingegaard und dessen Trainerteam: "Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, was für ein Champion er ist, mental und körperlich."

Schlüsselbeinfraktur und mehrere Rippenbrüche

Hinter Vingegaard, dem Toursieger von 2022 und 2023, liegt eine wochenlange Reha. Neben einer Schlüsselbeinfraktur hatte er sich mehrere Rippenbrüche zugezogen. Zudem erlitt Vingegaard eine Lungenquetschung sowie einen Pneumothorax. Es war der bislang größte gesundheitliche Rückschlag in der Karriere des Überfliegers. Das Krankenhaus in Vitoria-Gasteiz hatte er nach zwölf Tagen Aufenthalt verlassen, seit Mai trainierte er intensiv, vor allem in der Höhe.

Als erster Indikator für Vingegaards tatsächliches Leistungsvermögen wird die Auftaktetappe dienen. Das 206 km lange Teilstück nach Rimini hat es in sich, sieben Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie sind zu überwinden. Spätestens am vierten Tag, wenn es über den mythischen Col du Galibier geht, wird jede Schwäche bestraft.

Die von Vingegaard produzierten Trainingswerte dürften überzeugend gewesen sein. Denn Vingegaard, das hatte Sportdirektor Frans Maassen betont, werde nur antreten, wenn "er zu 100 Prozent fit ist, wenn die Tour beginnt. Ich glaube nicht, dass er antreten wird, wenn es um die Top 10 geht."

Pogacar ist Vingegaards größter Konkurrent

Größter Widersacher Vingegaard ist zweifelsfrei Pogacar. Der Slowene peilt seinen dritten Gesamtsieg und nach seinem Triumph bei der Italien-Rundfahrt das seltene Giro-Tour-Double an. Seit dem Sieg Ende Mai in Rom fokussiert sich Pogacar voll und bislang störungsfrei auf die Tour-Vorbereitung.

Für den Tour-Erfolg hat Pogacar auf dem Papier bei UAE Emirates das stärkere Team an seiner Seite. Auch der Kölner Nils Politt zählt dazu. Vingegaard muss hingegen in Dylan van Baarle und Steven Kruijswijk aufgrund von Stürzen auf zwei Stützen verzichten.

Auch Van Aert nach Verletzung zurück

Immerhin: Van Aert, vor zwei Jahren Gewinner des Grünen Trikots und einer der variabelsten Fahrer im Peloton, steht bereit. Ob van Aert bei der Tour die gewohnte Stärke abrufen kann, bleibt aber abzuwarten. Der 29-Jährige war im Frühjahr ebenfalls schwer gestürzt und hatte danach wochenlang kein Rennen mehr gefahren.