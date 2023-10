Grünes Licht für Boston: Holiday wechselt zu den Celtics

Nach dem Blockbuster-Trade um Damian Lillard geht in der NBA der nächste große Deal über die Bühne: Jrue Holiday läuft künftig für die Boston Celtics auf.

Jrue Holiday war ein Teil des Mega-Deals, der Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo bei den Milwaukee Bucks zusammenführte. Während Lillard aus Portland kam, wurde Holiday von den Bucks in die entgegengesetzte Richtung geschickt. Seine Zukunft liegt aber dennoch nicht bei den Trail Blazers, wo man nach dem Weggang von Lillard aller Voraussicht nach einen personellen Neuaufbau starten wird, was dann folgerichtig im Widerspruch zu einer Weiterbeschäftigung eines erfahrenen Top-Manns wie Holiday stand.

Dazu wird es ohnehin nicht kommen, denn der 33-Jährige zieht weiter: Er läuft künftig für die Boston Celtics auf, wie ESPN und "The Athletic" am Sonntag übereinstimmend berichteten und die Kelten auch wenig später bestätigten. Als Entschädigung erhält Portland Center Robert Williams III, den amtierenden "Sixth Man of the Year" Malcolm Brogdon sowie zwei Draftpicks: den Erstrundenpick 2024 von den Golden State Warriors und einen ungeschützten Erstrundenpick der Celtics 2029. Ob Brogdon in Portland bleiben wird, scheint noch ungewiss.

Bereicherung für Boston?

Boston wird seit Jahren zu den Titelanwärtern gezählt, allerdings blieb der Traum der Celtics von der 18. Meisterschaft, der ersten seit 2008, bislang unerfüllt. Holiday wiederum weiß, wie sich das anfühlt, gewann er doch 2021 mit Milwaukee den Titel.

Der Routinier verfügt aber nicht nur über Erfahrung, er dürfte dank seines umsichtigen Spielaufbaus offensiv eine Bereicherung für Boston werden - seine größten Qualitäten besitzt der zweimalige All-Star (2013 und 2023) aber in der Defensive. In seiner Karriere wurde Holiday dreimal ins NBA All-Defensive First Team (2018, 2021, 2023) und zweimal ins NBA All-Defensive Second Team (2019 und 2022) gewählt.

In der abgelaufenen Saison brachte es Holiday auf durchschnittlich 19,3 Punkte, 7,4 Assists, 5,1 Rebounds und 1,2 Steals.