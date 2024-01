Grünes Licht der Sponsoren: Aachen darf nachlegen

Die Verantwortlichen von Alemannia Aachen nehmen das Wort "Aufstieg" immer bereitwilliger in den Mund. Hilfreich dabei: Dank der Unterstützung von Sponsoren müssen die Transfers von Anas Bakhat und Florian Heister nicht die letzten in diesem Winter gewesen sein.

Unterm Weihnachtsbaum hat Aachens Trainer Heiner Backhaus offenbar ein neues Wort gefunden. Sprach er vor dem Fest allenfalls davon, mit der Alemannia "oben ein Wörtchen mitreden" zu wollen, ließ er sich seit dem Trainingsauftakt im neuen Jahr gleich mehrfach mit dem Wörtchen "Aufstieg" zitieren. Sein Sportdirektor Sascha Eller hingegen bleibt seinen Worten aus dem vergangenen Jahr treu: "Ich habe immer gesagt, dass wir den Aufstieg nicht erzwingen können, wir wollen nur alles dafür tun, aufsteigen zu können", sagt Eller, der derzeit mit dem Team im Trainingslager im türkischen Belek weilt. Und dazu gehört eben auch, einen Kader, der nach 19 Spieltagen auf Platz zwei der Regionalliga West steht, weiter zu verbessern. Und so sind mit Anas Bakhat und Florian Heister zwei Neuzugänge mit in die Türkei geflogen, die keinesfalls als Ergänzungsspieler zum Tivoli gewechselt sind.

"Durch Anas Bakhat bekommen wir in der Offensive noch einmal mehr Optionen", sagt Eller über den 23-Jährigen, der als Stammspieler vom 1. FC Düren nach Aachen gekommen ist. Und für den 26-jährigen Heister, der bei Drittligist Viktoria Köln in der laufenden Saison allerdings nicht mehr zum Einsatz kam, aber immerhin schon 19 Zweitligaspiele in seiner Vita stehen hat, spreche seine Flexibilität und Schnelligkeit, so Eller. Zustande gekommen sind beide Wechsel übrigens durch Sponsorenunterstützung.

"Das sah schon gut aus"

"Die beiden sind bereits super integriert", zieht Eller eine erste Zwischenbilanz der Tage von Belek. Im ersten Testspiel gegen den Chemnitzer FC (2:2) gehörten beide zur Startelf. "Anas Bakhat hat weit vorne agiert - so als gehörte er schon länger zu uns", bewertet Eller, und Heister habe man die mangelnde Spielpraxis überhaupt nicht angemerkt. "Das sah schon gut aus."

Die beiden müssen nicht zwingend die letzten Neuen gewesen sein. Weiterhin auf der Fahndungsliste steht ein Mittelstürmer, zumal die beiden Angreifer Cas Peters und Beyhan Ametov den Verein verlassen können, da sie in den Planungen von Heiner Backhaus keine Rolle mehr spielen. Außerdem falle der verletzte Sascha Marquet nach wie vor aus. "Wir sind mit einigen Spielern im Gespräch und haben auch schon die Zusage von Sponsoren, uns bei weiteren Transfers zu unterstützen", sagt Eller. Auf Biegen und Brechen werde aber kein Wechsel realisiert, es müsse schon für alle passen.

Bei Anas Bakhat scheint das der Fall zu sein. Im Test gegen Chemnitz erzielte er gleich seinen ersten Treffer im Trikot der Schwarz-Gelben. "Ich werde 100 Prozent geben, um mit der Alemannia aufzusteigen", sagte der 23-Jährige bei seinem Wechsel. Und was sagt Sportdirektor Sascha Eller dazu: "Wir gehen mit breiter Brust in die 15 Endspiele, die uns in der Liga noch erwarten, denn wir wollen es schaffen." Na, also.