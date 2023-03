"Grünen Teppich ausgerollt": Alle Spiele der nächsten drei U-21-Turniere werden übertragen

Gute Nachrichten für die deutsche U-21-Nationalmannschaft: Die nächsten drei Europameisterschaften in dieser Altersklasse werden vollumfänglich übertragen. Das wurde am Dienstagmorgen offiziell.

Kamera an: Die nächsten drei U-21-Europameisterschaften werden vollumfänglich übertragen. imago images

Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und die UEFA haben eine langfristige und umfangreiche Vereinbarung getroffen, die Folgendes vorsieht: Bei "SAT.1" werden alle Partien der deutschen U-21-Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften 2023, 2025 und 2027 unter der Fußballmarke "ran" zu sehen sein. Darüber hinaus zeigen "ProSieben MAXX" und ran.de alle weiteren Begegnungen der drei genannten Turniere.

Die Sendergruppe hofft darauf, dass die deutsche U 21 ihre Erfolgsgeschichte der Vergangenheit fortschreiben kann: Bei den Turnieren 2017, 2019 und 2021 standen die DFB-Junioren dreimal im Endspiel und holten zweimal den Titel. Zur nahenden EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) reist die deutsche Mannschaft als Titelverteidiger. In der Gruppenphase warten England, Tschechien und Israel - sowohl der Gruppensieger als auch der Gruppenzweite qualifiziert sich fürs Viertelfinale.

Die DFB-Junioren haben bei der EM auch die Olympischen Spiele 2024 in Paris im Blick: Frankreich ist als Gastgeber bereits qualifiziert, drei weitere Startplätze sind zu vergeben. Die drei besten Teams der U-21-Endrunde - mit Ausnahme von Frankreich und England, die sich nicht für Olympia qualifizieren können - dürfen nach Paris. Falls nötig, wird es ein Play-off in Bukarest geben, das am 6. oder 8. Juli 2023 stattfindet.

Sendergruppe hofft auf ein erneutes Finale

"SAT.1 und ProSieben MAXX gehen ihren erfolgreichen Weg mit der deutschen Nationalmannschaft langfristig weiter", wird "SAT.1"-Senderchef Daniel Rosemann in einer Pressemitteilung zitiert: "Die DFB-Auswahl hat bei der letzten EM nicht nur den Titel geholt, sondern auch ganz Fußball-Deutschland begeistert. Wir rollen wieder den grünen Teppich aus und freuen uns auf großartige Fußballabende - hoffentlich erneut bis ins Finale."

Mit der Bundesliga und diesem Vertrag mit der UEFA bleibt 'ran' eine Top-Adresse in der Fußball-Liveberichterstattung. "ran"-Sportchef Alexander Rösner

Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Direktor, scheint überzeugt vom Konzept: "Mit den reichweitenstarken TV-Sendern und digitalen Plattformen wird die Seven.One Entertainment Group den deutschen Fußballfans mit der Übertragung spannender Spiele der UEFA U 21 EURO viel Freude bereiten."

Mit dem Ausbau des Angebots im Juniorenfußball will die Seven.One Entertainment Group die Marke "ran" weiter stärken. "Mit der Fußball-Bundesliga und diesem langfristigen Vertrag mit der UEFA bleibt 'ran' eine Top-Adresse in der Fußball-Liveberichterstattung", stellt "ran"-Sportchef Alexander Rösner klar.