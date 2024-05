Grüll: "Sollte ich in Österreich bleiben, dann werde ich bei Rapid bleiben"

Trotz anprechender Leistungen stimmen die Ergebnisse bei Rapid nicht, die Hütteldorfer sind bereits seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Am Wochendende gegen Sturm Graz zeichnete sich wieder ein ähnliches Bild. Trotz Chancenplus musste sich die Barisic-Elf am Ende mit einem Unentschieden begnügen. Rapid-Angreifer Marco Grüll kennt die Probleme, sieht aber eine Steigerung zum Vorjahr.

"Ich glaube, dass die spielerische Leistung im Vergleich zum letzten Jahr nach oben gegangen ist", beurteilte Rapids Marco Grüll bei der "Sky"-Sendung "Talk & Tore" die bisherigen Auftritte der Hütteldorfer. Eine Aussage, die sich ob der drei Punkte weniger und drei Plätze schlechteren Tabellenlage im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr zwar komisch liest, deshalb aber nicht unbedingt falsch sein muss. Die Barisic-Elf verpasste es in dieser Saison schon zum wiederholten Male, ihre anprechenden Leistungen in Siege umzumünzen.

So geschehen beim 1:1 gegen den LASK am ersten Spieltag, oder am fünften beim Remis gegen die WSG Tirol, wo man aus 28 Torschüssen nur ein Tor erzielte. Oder eben auch am vergangenen Wochenende gegen Sturm Graz, wo man dem Sieg wieder näher war als der Gegner. "Die Punkteausbeute ist natürlich viel zu wenig. Wir haben sehr viele Punkte hergeschenkt und auf Dauer ist es einfach zu wenig. Im Endeffekt schießen wir die Tore nicht oder sind nicht clever genug, Ergebnisse über die Runden zu bringen. Wir müssen aus den Fehlern lernen und es in Zukunft besser machen", weiß auch Grüll.

Eine Zukunft, die für den 25-Jährigen nicht ganz selbstverständlich bei Rapid weitergehen muss. Im Sommer wurde der Flügelspieler, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. "Es hat sicher das eine oder andere Angebot gegeben, zum Beispiel aus der USA, was sehr interessant gewesen wäre, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat es dann aber nicht funktioniert." Für Grüll ist aber auch eine Vertragsverlängerung durchaus ein Thema, auch Gespräche dazu habe es bereits gegeben. Und der Flügelstürmer versicherte: "Sollte ich in Österreich bleiben, dann werde ich bei Rapid bleiben, das ist ganz klar." Trotzdem war der Wunsch, ins Ausland zu wechsen beim 25-Jährigen immer gegeben. "Mein Ziel war immer die Serie A oder die deutsche Bundesliga. Das sind halt Wunschvorstellungen, aber im Fußball kann man sich nicht immer aussuchen, was schlussendlich kommt."

Als nächstes steht für Grüll und sein Team in der Bundesliga das Derby gegen die Austria (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) an. Selten standen die Wiener Großklubs vor einem Aufeinandertreffen in der Tabelle so schlecht da. Rapid rangiert nach acht Spieltagen nur auf dem siebten Platz, der Kontrahent aus Favoriten hat gar erst fünf Punkte auf dem Konto und liegt auf Platz zehn. "Es wird wahrscheinlich nicht der größte fußballerische Leckerbissen sein, aber wir wollen trotzdem diese Intensität spüren, den Gegner gut bespielen, unsere Stärken auf den Platz bringen und endlich das Derby gewinnen. Ich glaube, in der Kabine gibt es zurzeit nicht viele Spieler, die schon ein Derby gewonnen haben und das wollen wir natürlich schnellstmöglich ändern“, sprach der 25-Jährige die lange Negativserie der Hütteldorfer an. Der letzte Derbysieg ist bereits über vier Jahre her.