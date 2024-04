Grüll selbstkritisch: "Haben nicht auf den Platz gebracht, was wir eigentlich können"

Rapid beginnt auswärts in Salzburg stark, vergibt Topchancen und baut danach ab. Last-Minute-Torschütze Marco Grüll kann sich daher über den Punktgewinn beim Serienmeister nicht wirklich freuen.

Nach dem 1:1 im Topspiel der 25. Runde in der Meistergruppe am Sonntagnachmittag wartet der SK Rapid seit nunmehr 22 Duellen auf einen Sieg gegen Red Bull Salzburg. Während die Wiener in den ersten 20 Minuten gleich mehrfach hätten anschreiben können - eigentlich müssen -, können sie am Ende froh sein, dass es diesmal, nach zuletzt drei Niederlagen, wieder zu einem Punktgewinn gereicht hat.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatte Karim Konaté die Gastgeber in der Mozartstadt in Führung geschossen, doch Marco Grüll behielt in der sechsten Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt die Nerven. "Heute war es so, da hab' ich gewusst, wo ich hinschieße und wichtig ist, dass er drin war", gab der Führende der Torschützenliste später im "Sky"-Interview Einblick in seine Gedankenwelt kurz vor dem Schuss ins Glück. Dabei ließ er sich auch nicht von Strahinja Pavlovic irritieren, der ihm auf dem Weg zum Punkt noch etwas ins Ohr flüsterte. "Ich konzentriere mich da nur darauf, wo ich hinschieße. Da haben solche Sachen keinen Platz bei mir."

Rapid-Torschütze Grüll: "Wir wollten das Spiel eigentlich gewinnen"

Trotz des Last-Minute-Unentschiedens blickte Grüll nicht wirklich happy in die TV-Kamera. "Wir wollten das Spiel eigentlich gewinnen, aber im Endeffekt müssen wir den Punkt mitnehmen", haderte der 25-Jährige und merkte kritisch an: "Die ersten 20 Minuten waren sehr, sehr gut, die restlichen 70 dann weniger gut. Da haben nicht auf den Platz gebracht, was wir eigentlich können."

Tatsächlich war von der grün-weißen Gefährlichkeit der Anfangsphase nach der Pause nichts mehr zu merken, vielmehr drückten die Salzburger in den zweiten 45 Minuten vehement auf die Führung, die durch Joker Konaté spät, aber doch gelingen sollte. Daher stellte Grüll trotz seiner Unzufriedenheit fest: "Trotzdem musst du erst einmal einen Punkt mitnehmen, wenn du 70 Minuten lang nicht dein Spiel durchbringst."