Grüll selbstkritisch: "Haben das Spiel schon auch selbst verbockt"

Trainer Robert Klauß hatte den Schuldigen für die Final-Niederlage schnell gefunden. Auf Schiedsrichter Sebastian Gishamer war der Deutsche nicht gut zu sprechen. Doch Rapid suchte die Schuld auch bei sich selbst. "Das darf in so einem Spiel nicht passieren", ärgerte sich Marco Grüll über das erste Gegentor.

Trotz des Grolls auf den Schiedsrichter hörte man bei Rapid nach dem verlorenen Cupfinale gegen Sturm auch selbstkritische Töne. Die Enttäuschung war den grün-weißen Protagonisten ins Gesicht geschrieben. "Fakt ist, wir haben das Spiel auch selbst verbockt", sagte ein niedergeschlagener, aber dennoch gefasster Marco Grüll.

Ein Knackpunkt aus Rapid-Sicht war auch das Verteidigen von ruhenden Bällen in Hälfte zwei. Besonders die Corner über die linke Abwehrseite stellten Tormann Niklas Hedl und seine Vorderleute vor große Probleme. Gegentreffer Nummer eins resultierte eben aus einer dieser stark getretenen Ecken. "Wir haben gewusst, dass Sturm Qualität hat bei Standards, aber im Endeffekt haben es diese Dinge entschieden. Das darf in so einem Spiel auf so einem Niveau nicht passieren", stellte Grüll mit aller Deutlichkeit klar.

"Unaufmerksam" nannte Trainer Robert Klauß das Verhalten seiner Elf bei besagtem Eckball. Bei Gegentreffer Nummer zwei sah er keinen Fehler seiner Mannschaft, sondern - wie bereits berichtet - eine "klare Fehlentscheidung" des Schiedsrichters. Sein Unmut über die Unparteiischen veranlasste Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker auch dazu, Klauß als "schlechten Verlierer" zu bezeichnen. Auch die laut Schicker ausgebliebene Gratulation des Rapid-Trainers ärgerte die Grazer.

Die beste Mannschaft Österreichs. Rapid-Trainer Robert Klauß über Sturm Graz

Dabei hatte Klauß auf der Pressekonferenz direkt in seinem Eröffnungsstatement Sturm zum neuerlichen Cupsieg gratuliert und den Steirern Respekt gezollt: "In Summe betrachtet ist Sturm aktueller Tabellenführer und Titelverteidiger im Cup. Die beste Mannschaft Österreichs." Klauß führt das jedoch auch auf das "deutliche höhere Budget" zurück. Auch weil Sturm Europa League gespielt hat, hätten die Grazer in finanzieller Hinsicht größeren Handlungsspielraum. "Also sollte hier auch ein Unterschied der individuellen Qualität da sein."

Mangelnde personelle Alternativen

Dabei hat Klauß angesichts der vielen Rückkehrer im Matchkader beinahe wieder aus dem Vollen schöpfen können. Querfeld, Kongolo, Burgstaller, Cvetkovic, sie alle meldeten sich für das Finale wieder fit. So musste Rapid im Endspiel "nur" vier Akteure vorgeben. Doch dass fit und matchfit zwei verschiedene Paar Schuhe sind, zeigte sich in Klagenfurt. Bestes Beispiel: Nenad Cvetkovic, bei dem nach 70 Minuten - ausgerechnet vor der spielentscheidenen Phase - Schluss war. "Natürlich können wir von Nenad nicht erwarten, dass er nach einem Kreuzbandriss 90 Minuten durchhält. Aber solange er auf dem Feld gestanden ist, hat er es sehr gut gemacht", meinte Grüll.

"Da sind wir bewusst auch ins Risiko gegangen nach acht Monaten Verletzungspausen. Aber aufgrund mangelnder Alternativen muss man auch sagen, dass wir viele andere Spieler hatten, die auch angeschlagen waren und nicht für 90 Minuten matchfit waren", erklärte Klauß und haderte vor allem mit dem frühen, verletzungsbedingten Wechsel von Jonas Auer, der nach einer guten halben Stunde den Platz verlassen musste: "Dass Jonas Auer als derjenige, der eigentlich 90 Minuten spielen sollte, früh raus muss, ist natürlich nicht gerade förderlich und begrenzt uns in den Wechseln."

Sorge um Auer, Entwarnung bei Cvetkovic

Ob Auer Rapid im Saisonfinish fehlen wird, ist noch offen. "Er hat einen Schlag auf den Mittelfuß bekommen. Da müssen wir schauen, ob da etwas kaputt ist." Entwarnung konnte Klauß hingegen bei Cvetkovic, der sich in der zweiten Hälfte immer wieder auf sein gerade erst genesenes rechtes Knie griff, geben: "Nenad hat einfach Krämpfe bekommen, sprich muskuläre Probleme, was auch normal ist."

Auf Klauß und seinen Betreuerstab wartet nun jedenfalls viel Aufbauarbeit. Die Mannschaft nach der zweiten Final-Pleite in Folge wieder aufzurichten, ist in so kurzer Zeit eine Mammutaufgabe. Noch dazu, da am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits der Klassiker gegen Salzburg ansteht.