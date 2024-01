Gruda droht in Mainz eine Pause von mehreren Spielen

Die Offensivprobleme von Mainz 05 treten beim 0:1 in Frankfurt überdeutlich zutage. Brajan Gruda droht eine längere Pause. Ein neuer Kreativspieler wird gesucht.

"Das ist eine brutal bittere Niederlage. Es war für mich ein klassisches 0:0-Spiel", stellte 05-Trainer Jan Siewert fest. Nach dem 0:1-Rückstand fiel der Mannschaft wenig ein, vom Aufbäumen war keine Spur. "Wir brauchen auch mal so einen dreckigen Sieg wie die Eintracht", wünscht sich Siewert, dessen Akteure allerdings mehr quer und zurück als nach vorne spielten. Am Ende hatten die Datenanalysten nicht einen Schuss notiert, der direkt auf das Tor der Gastgeber ging.

"Jan hat gut gewechselt und auf Viererkette umgestellt, Ajorque für die Sturmspitze gebracht. Die Idee war über Flanken und nach vorne kommen, aber irgendwie schafften wir es auch nicht, den Gegner noch einmal unter Druck zu setzen. Was vor einer Woche Darmstadt in der Endphase des Spiels geschafft hat, haben wir nicht mehr hingekriegt", betont Sportdirektor Martin Schmidt und dokumentiert damit die gesamte Tristesse am Bruchweg.

"Wir hoffen, dass Gruda und Fernandes schnell zurückkommen"

Schmidt und Sportvorstand Christian Heidel suchen händeringend nach einer Verstärkung für den Offensivbereich, am kommenden Donnerstag endet die Transferfrist. "Wir sind dran und haben Optionen", erläutert Schmidt, "vielleicht passiert vielleicht noch etwas und sonst hoffen wir, dass Gruda und Fernandes schnell zurückkommen." Beide verletzten sich trotz des Spielausfalls gegen Union Berlin.

Fernandes knickte im Training um, könnte Anfang der nächsten Woche einen neuen Trainingsversuch starten, Gruda zog sich beim Schusstraining eine Verletzung des Hüftbeugers zu. Schmidt spricht von einer "Pause von zehn, zwölf Tagen", womit der Mittelfelddribbler auch gegen Werder Bremen (3. Februar) und im Nachholspiel gegen Union (7. Februar) fehlen könnte. "Er hat am Montag trainiert und es am Dienstag wieder leicht gespürt und deshalb haben wir ihn dann am Mittwoch rausgenommen", sagt Schmidt. Warum Siewert bei der Spieltags-PK am Donnerstag noch so tat, als gäbe es noch Hoffnung auf den Einsatz in Frankfurt, bleibt ein Rätsel.

Ein Neuer soll hinter den Spitzen für Kreativität und Torgefahr sorgen

Unterdessen präzisiert der Sportdirektor das Spielerprofil, dass eine Verstärkung mitbringen soll: "Wir brauchen nicht noch einen Neuner, wir brauchen kreatives Tempo und Torgefährlichkeit. Es kann auch einer sein, der in der Linie hinten dran ist, um Karim Onisiwo und Jonny Burkardt noch besser in Szene zu setzen." Favorisiert wird ein Leihgeschäft oder die Verpflichtung eines ablösefreien Spielers.