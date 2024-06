Gruber zieht es nach Altglienicke

John Gruber wechselt innerhalb der Hauptstadt von Oberligist SV Lichterberg 47 zur VSG Altglienicke in die Regionalliga Nordost. Der 21-jährige Stürmer sammelte bereits Regionalliga-Erfahrung bei Union Fürstenwalde, erzielte in 27 Spielen zwei Treffer. In der abgelaufenen Saison war er für L47 in 20 Partien 16-mal erfolgreich.