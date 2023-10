Gruber trotzt Krise: "Keiner zweifelt an dem System und uns taugt es richtig"

Andreas Gruber kennt die Schwächen seiner Mannschaft, sieht aber gleichzeitig eine Entwicklung. "Man sieht, dass wir auch gegen jeden gewinnen können, wenn wir in Form sind", meint der Offensivspieler von Austria Wien. Aktuell fehlen den "Veilchen" fünf Zähler auf die Top sechs, die nach wie vor das klare Ziel sind, wie Gruber betont.

Es war eine Art Befreiungsschlag, als die Wiener Austria Blau-Weiß Linz am Samstag mit einem 4:0 zurück in die Stahlstadt schoss. Doch trotz des Kantersiegs ist bei den "Veilchen" längst nicht Ruhe eingekehrt. Die sportliche Misere in der Frühphase dieser Saison und die finanziellen Probleme stellen die Verantwortlichen am Verteilerkreis weiterhin vor Herausforderungen. Doch immerhin auf sportlicher Ebene gibt es Anzeichen einer positiven Entwicklung, wie Offensivspieler Andreas Gruber im "Sky"-Podcast "Der Audiobeweis" festhält.

"Wenn man sich die Tore ansieht, die wir bekommen, dann ist das oft einfach zu leicht", analysiert Gruber, der dennoch Verbesserungen im Spiel der Austria erkennt. "Wir bekommen das einfach immer mehr in den Griff, finden auch im Pressing immer bessere Abstimmungen. Wir stehen hinten auch immer kompakter, lassen wenig zu und wenn die Gegner dann aufmachen müssen im Umschalten, sind wir sehr gefährlich nach vorne hin."

Zuletzt stand auch Trainer Michael Wimmer in der Kritik. Mit dem Sieg über Blau-Weiß konnte sich der Deutsche etwas Luft verschaffen. Die Mannschaft hat in Wimmers Vorstellungen weiter vollstes Vertrauen: "Keiner zweifelt an dem System und uns taugt es richtig. Natürlich kommt es auf den Gegner drauf an, aber wir werden immer besser. Gegen Blau-Weiß haben wir uns nicht versteckt und hinten herausgespielt, und das ist unser Spiel. Am Anfang haben wir das etwas vermissen lassen, weil wir doch gegen Sturm Graz und Salzburg gespielt haben."

Gruber Top-Torjäger der Liga

Nichts wissen möchte man in Wien-Favoriten mehr von den Folgen des Tabakovic-Abgangs: "Es war für uns sehr schade, vor allem weil sich jeder in der Mannschaft sehr gut mit ihm verstanden hat. Aber dieses Thema war für uns mit seinem Wechsel eigentlich abgeschlossen." Einer, der den zur Hertha abgewanderten Stürmer einigermaßen ersetzen kann, ist Gruber selbst. Mit sieben Treffern in zehn Bundesliga-Spielen ist er nicht nur der beste Torschütze seiner Mannschaft, sondern auch der aktuell Führende in der Torschützenliste der Liga.

Nach der Länderspielpause will die Wiener Austria bei der WSG Tirol (22. Oktober, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die nächsten drei Punkte einfahren. Mit dabei sein werden dann auch wieder die zuletzt gesperrten James Holland und Matthias Braunöder. Letzterer erhielt bei der Bruno-Gala den Preis für das "Traumtor der Saison". Gruber hat seinem Teamkollegen, der aktuell beim U-21-Nationalteam weilt, prompt gratuliert: "Ich habe ihm schon geschrieben. Ich bin froh, dass er das gewonnen hat, er hat es sich verdient. Das letzte halbe Jahr war nicht leicht für ihn, aber er ist ein harter Arbeiter, gibt immer Vollgas und hat sich das verdient."

Für die Wiener Austria bleibt das Rennen um das Meister-Play-off weiter eng. Zwar sind im Grunddurchgang erst knapp die Hälfte der Spiele absolviert, doch einfache Gegner gibt es in dieser Liga kaum mehr. Gruber zeigt sich dennoch zuversichtlich: "Man sieht, dass wir auch gegen jeden gewinnen können, wenn wir normal in Form sind. Das Erreichen der Meistergruppe bleibt auf jeden Fall das Ziel. Ich glaube, das war auch immer das Ziel von Anfang an, dass wir in die Top sechs kommen."

Es waren ein paar Sachen aus der zweiten deutschen Liga, aber ich will lieber bei der Austria bleiben, als in die zweite Liga zu gehen. Andreas Gruber über einen Wechsel im abgelaufenen Transfersommer

Gruber selbst möchte sich mit guten Leistungen in die Auslage spielen. "Ich will einfach arbeiten, Gas geben, Tore schießen und alles andere kommt dann eh von selber." Denn der gebürtige Steirer träumt nicht nur vom Nationalteam, sondern auch von der deutschen Bundesliga. Im Sommer haben zwar einige Klubs aus Deutschland beim Offensivspieler angeklopft, eine Adresse aus dem Oberhaus war aber nicht dabei. "Es waren ein paar Sachen aus der zweiten deutschen Liga, aber ich will lieber bei der Austria bleiben, als in die zweite Liga zu gehen. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Natürlich will man noch einen Schritt machen, das Ziel war immer die deutsche Bundesliga, was mir aber bis jetzt verwehrt geblieben ist", meint Gruber und blickt optimistisch in die Zukunft: "Wenn man 28 oder 29 ist und ein lukratives Angebot hat, das auch aus einer familiären Perspektive Sinn macht, kann man das dann auch nicht ablehnen."