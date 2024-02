Gruber im Interview: "Der Trainer wird uns vor dem Spiel noch ein rohes Fleisch geben"

Für den ersten Titelgewinn seit zehn Jahren bleibt der Austria realistisch gesehen nur der ÖFB-Cup. Dort konnte man erstmals seit drei Jahren wieder ins Viertelfinale einziehen, wo nun das Duell gegen Titelverteidiger Sturm Graz ansteht. Toptorjäger Andreas Gruber spricht im kicker-Interview über die kommende Aufgabe, seine bisherige Saison und Außenseiterchancen im Nationalteam.

Seit dem Doublegewinn 2012/13 wartet die Wiener Austria auf den nächsten Titel. Nach turbulenten Jahren will der finanziell schwer angeschlagene Bundesligist seinen Anhängern endlich wieder Edelmetall präsentieren, aufgrund der Übermacht von Red Bull Salzburg in der Liga scheint der Gewinn des ÖFB-Cups die einzig realistische Chance dazu zu sein.

Als Rekordtitelträger verbindet die "Veilchen" einiges mit dem Pokalbewerb, wo man erstmals seit drei Jahren wieder die Runde der letzten acht Mannschaften erreicht hat. Bis zum Endspiel in Klagenfurt fehlen nur mehr zwei Partien, weswegen die Profis der Violetten doppelt motiviert sind, bei der kommenden Aufgabe gegen Sturm Graz (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) alles dafür zu tun, um es in die nächste Phase zu schaffen. Offensivspieler Andreas Gruber erklärt im kicker-Interview, wie das gelingen soll und spricht über seine bisherige Erfolgssaison sowie den Kampf um die Meistergruppe.

Herr Gruber, am Freitag geht es mit ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz wieder mit den Pflichtspielen los. Wie sehen Sie die Mannschaft auf die kommende Aufgabe vorbereitet?

Wir haben sehr gut trainiert und es war eine extrem gute Energie drinnen. Die Testspiele sind dazu alle sehr positiv verlaufen. Natürlich wissen wir, dass wir vorne noch zielstrebiger agieren und es besser fertig spielen müssen. Wir haben einfach viel zu viele Chancen, wo wir über die Seite zwar durchkommen, dann aber nicht zum Abschluss kommen oder dieser nicht präzise genug ist. Das war eine Sache, an der wir arbeiten mussten und ich glaube, dass man bereits beim letzten Test hier Verbesserungen gesehen hat. Jetzt liegt der volle Fokus auf dem Spiel gegen Sturm, das ganz anders als die letzten Vorbereitungsspiele sein wird. Wir haben im letzten Duell gegen sie gezeigt, dass wir uns an ihre Spielphilosophie gut anpassen können und wollen dieses Mal schauen, dass wir noch mehr Ballbesitz gegen sie haben und sie am Ende schlagen.

Sie haben die Probleme beim Toreschießen angesprochen. Mit 16 Treffern hat man im Herbst die drittwenigsten aller Bundesligateams erzielt. Wie hat man in der Vorbereitung dafür gesorgt, dass im Frühjahr mehr herausschaut?

Wir kommen ja oft gut nach vorne über die Seiten, haben dann aber entweder den Spieler in der Mitte nicht gefunden oder die falsche Entscheidungen getroffen. Da haben wir in der Vorbereitung versucht, speziell daran anzusetzen und ich denke, man hat in den Tests schon gesehen, dass uns das nun besser gelingt. Die Abläufe in der Box passen besser, die Flanken kommen präziser und daher bin ich positiv gestimmt, dass wir im Frühjahr mehr Tore erzielen werden. Jetzt gilt es, das in Graz umzusetzen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner lobte die Leistungen von Muharem Huskovic und Romeo Vucic während der Vorbereitung. Was darf man von Ihren beiden jungen Offensivkollegen im Frühjahr erwarten?

Mich würde es freuen, wenn bei beiden der Knopf aufgeht. Sie haben sich in der Vorbereitung echt gut präsentiert, natürlich sind Test- und Pflichtspiele zwei verschiedene paar Schuhe, aber ich bin positiv gestimmt. "Muki" hat es im letzten Jahr schon gezeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wir wissen, was er kann, wenn er bei seinem Spiel einfach bleibt. Auch Romeo hat sich nach seinen Einwechslungen immer gut präsentiert. Die beiden sind mit Sicherheit Verstärkungen für das Frühjahr, auch Alexander Schmidt konnte nun eine gesamte Vorbereitung mitmachen und hat sich stark präsentiert. Da sind wir offensiv schon sehr gut aufgestellt.

Große Veränderungen im Kader gab es nicht. Neuzugänge wurden keinerlei vermeldet, mit Aleksandar Jukic, Matthias Braunöder und Maltan Baltaxa drei Spieler abgegeben. Dafür konnte mit Tin Plavotic ein Spieler wieder mitmischen, der im Herbst wegen Verletzungen kaum zum Einsatz gekommen war. Wie sehen Sie den Kader für das Frühjahr aufgestellt?

Sehr gut. Natürlich schmerzen die Abgänge, weil "Aco" und "Motz" wichtige Spieler waren, aber wir haben viel Qualität im Kader und können das gut kompensieren. Tin Plavotic muss man eh fast als Neuzugang sehen, mit dem wir viel Kopfballstärke dazu gewinnen und der extrem gut im Zweikampf ist. Er schmiert sehr gut die Bälle ab und hat einen sehr starken linken Fuß, mit dem er die Bälle gut in die Lücken spielen kann. Seine Leistungen in der Vorbereitung waren überzeugend und das bringt uns für das Frühjahr zusätzliche defensive Stärke.

Diese könnte er gleich beim kommenden Spiel gegen Sturm Graz zeigen. Sehen Sie es positiv, gleich mit so einem Kracher das Frühjahr zu eröffnen oder könnte es Ihrer Meinung nach auch ruhiger losgehen?

Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist oft besser, gleich mit so einem Spiel anzufangen, weil die Mannschaft sofort auf 100 Prozent sein muss. Wenn man mit einem "kleineren" Spiel wie einem Auswärtsmatch gegen die WSG Tirol, wo weniger Zuschauer sind, anfängt, ist es für uns als Spieler manchmal etwas schwerer, da gleich in die Gänge zu kommen. Wir sind aber keine Mannschaft, die sich von so etwas beeindrucken lässt, sondern wir haben Charakter und geben über 90 Minuten alles. Da kommt uns das Spiel gegen Sturm Graz ganz entgegen.

Dass man in Graz gewinnen kann, hat man im letzten Duell bewiesen. Wie will die Austria für eine Wiederholung dieses Erfolgserlebnisses sorgen?

Wir müssen defensiv sehr gut stehen und das umsetzen, was wir die Woche trainieren. Wir wissen, wie Sturm Graz spielt und müssen ihr Spiel mit viel Tiefgang und einem hohen Pressing in den Griff bekommen. In Ballbesitz müssen wir schauen, dass wir schnell die Seiten wechseln, aus dem Druck herausspielen und schnell umschalten, weil sie in ihrem Pressing ein extremes Risiko gehen. Dadurch ergeben sich hinten bei ihnen aber auch Räume und die wollen wir nutzen. Die weiteren Details werde ich jetzt aber nicht verraten (lacht).

Im Gegensatz zum Ligaalltag steht ein K.o.-Spiel bevor. Verändert das die Herangehensweise, mit wie viel Risiko man diese Partie in Angriff nimmt?

Wir sollten die Partie wie jede gewöhnliche Partie angehen. Natürlich wissen wir, wenn wir 0:1 oder 1:2 hinten sind, dass wir aufmachen müssen, weil wir nichts mehr zu verlieren haben. In der Meisterschaft hat man das zwar auch, aber da spielt man dann doch noch etwas gezielter. In so einem Spiel geht es nur mehr darum, dass man schnell auf Ausgleich stellt und die Partie dreht. Wir müssen von Beginn weg kompakt stehen und schauen, dass wir unsere Umschaltsituationen gut ausspielen. Da können wir den Gegner erwischen. Wir brauchen einen guten Torhüter, den haben wir und das war beim letzten Sieg in Graz auch auf jeden Fall ein ausschlaggebender Faktor.

Der Torhüter ist ist ein gutes Stichwort. Beim Gegner aus Graz hat es auf dieser Position nach der Verletzung von Kjiell Scherpen eine Veränderung gegeben. Könnte das ein Vorteil sein, dass Keeper und Hintermannschaft vielleicht noch nicht so eingespielt sind?

Ich denke, dass das wenig Unterschied bei ihnen machen wird. Sie sind ja nicht so eine Mannschaft, die von hinten extrem viel rausspielt, sondern da kommen oft von den Abwehrspielern Chip-Bälle nach vorne oder es wird über die Außenverteidiger der Zehner bzw. Neuner gesucht. Da ist es sicher schwieriger, wenn du eine spielerisch gute Mannschaft bist, den Torhüter richtig zu integrieren und ihm die Abläufe einzuimpfen, wo der Sechser hinläuft oder der Innenverteidiger positioniert ist. Daher glaube ich, dass das für den neuen Torhüter nicht so das Problem wird.

Für die Austria ist es das erste Cup-Viertelfinale seit drei Jahren. Als Rekordtitelträger hat der Cup für den Verein eine große Bedeutung, zudem ist es der schnellste Weg Richtung Europacup. Welchen Stellenwert nimmt der Bewerb für Sie und die Mannschaft ein?

Einen sehr hohen. Wir haben immer gesagt, dass wir einen Titel holen wollen und wenn man im Viertelfinale ist, sind es nur mehr zwei Spiele bis zum Finale. Da ist jedem bewusst, was er am Freitag zu tun hat. Da wird niemand von uns nur 40 Prozent geben. Der Trainer wird uns vor dem Spiel noch ein rohes Fleisch geben, sodass wir 90 Minuten rennen wie die Irren (lacht). Wir wollen dem Verein und vor allem unseren Fans ein Halbfinale schenken. Wir wollen unbedingt gewinnen und das wird ab der ersten Sekunde am Freitag jedem klar sein.

Als Titelverteidiger ist Sturm Graz in der Favoritenrolle. Doch wie man in der Vergangenheit gelernt hat, hat der Cup seine eigenen Gesetze. Sieht man sich in so einem K.o.-Spiel als Außenseiter?

Das wird sicherlich mehr von der Presse so gehandhabt, dass Sturm als Favorit betitelt wird, weil sie in der Tabelle vor uns stehen. Man wird es dann am Freitag sehen, ob das wirklich so ist. Ich glaube aber, dass solche Spiele immer auf Messers Schneide sind und dass es daher keinen so richtigen Favoriten gibt, auch wenn sie der Titelverteidiger sind. Wir haben schon gezeigt, dass wir sie schlagen können und es wäre auch mit Hinblick auf den Ligastart wichtig, mit einem Erfolgserlebnis ins Frühjahr zu starten. Wir wissen, was wir zu tun haben.

Im Kampf um Meistergruppe wird man im Frühjahr wohl eine richtige Siegesserie starten müssen, um am Ende den Sprung noch hinein zu schaffen. Ihr Cheftrainer sprach von 2,4 Punkten im Durchschnitt. Eine realistische Vorgabe, die man erreichen kann?

Ich denke, dass alle schon etwas viel auf die Tabelle schauen, wir als Mannschaft aber von Spiel zu Spiel schauen sollten. Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben und wenn jeder das macht, was er zu tun hat, werden wir auch als Sieger vom Platz gehen. Wir haben im Herbst gezeigt, was wir imstande sind zu leisten, wie man in den Spielen gegen Sturm oder Salzburg gesehen hat. Wenn wir so auftreten, tut sich jeder Gegner gegen uns brutal schwer. Wenn es sich am Ende ausgeht, geht es sich aus. Natürlich wäre es bitter, sollten wir es nicht schaffen, weil wir auch viele Punkte liegen gelassen haben, aber die wollen wir jetzt nachholen.

Mit den Spielen gegen Hartberg, Altach, Rapid, Blau-Weiß und Tirol wirkt das Programm auf dem Papier machbar. Gegen Hartberg und Altach hat man zudem noch etwas gutzumachen, kann sich das positiv auswirken?

Schwierig, denn nach einer Pause verändert sich bei manchen Vereinen doch sehr viel. Hartberg hat wichtige Spieler verloren, der Verbleib von Maximilian Entrup ist auch noch unsicher. Altach hat welche dazugewonnen. Es sind immer wieder neue Spiele, auf die man sich vorbereiten muss und deshalb sollten wir uns nicht von Beginn weg eine Zielvorgabe setzen, sondern schauen, wie die Partien individuell verlaufen.

Es ist natürlich schön, dass man da vorne mit dabei ist, aber ich glaube auf lange Zeit hin, ist es schwierig, sich gegen Stürmer durchzusetzen. Andreas Gruber über den Kampf um die Torjägerkrone

Sie haben Maximilian Entrup angesprochen, mit dem sie aktuell gemeinsam mit Salzburgs Karim Konate und Klagenfurt-Profi Sinan Karweina die Torschützenliste anführen. Ist der Titel Torschützenkönig für Sie ein persönliches Ziel?

Es ist natürlich schön, dass man da vorne mit dabei ist, aber ich glaube auf lange Zeit hin, ist es schwierig, sich gegen Stürmer durchzusetzen. Bei denen ist die Box-Besetzung einfach eine Priorität, sie sind immer im Strafraum sind und ich komme doch über die Seite. Da wird es als Flügelspieler eher schwierig, da oben zu bleiben. Ich werde aber weiter alles geben, versuche, noch so viele Tore wie möglich zu machen und dann schauen wir, was zum Schluss dabei rauskommt.

Würden Sie die aktuelle Saison bisher als Ihre persönlich beste bezeichnen?

Ja, das kann man schon so sagen. In Mattersburg hatte ich damals schon sehr gute Spielzeiten und auch beim LASK das halbe Jahr vor meinem Kreuzbandriss was sehr ordentlich. In der aktuellen Saison fühle ich mich aber wirklich sehr stark und die Tore beflügeln einen natürlich zusätzlich.

Eine kleine Außenseiterchance will ich mir erarbeiten, dafür muss ich weiter performen und vielleicht kommt ja die Möglichkeit. Andreas Gruber über eine mögliche Einberufung in das ÖFB-Team

Damit könnten Sie auch für das Nationalteam interessant werden, vor allem, da es mit Maximilian Entrup oder Matthias Seidl auch zwei Bundesliga-Kollegen dorthin geschafft haben. Spielt das ÖFB-Team bei Ihnen im Kopf eine Rolle?

Ich bin 28 und bin froh, dass ich gesund bin. Natürlich freut man sich, wenn man ins Nationalteam einberufen wird oder wie es zuletzt bei mir war, zumindest auf der Abrufliste steht. Ich kann eh nur mit Leistungen weiter auf mich aufmerksam machen, den Rest entscheidet im Endeffekt der Teamchef. Sollte ich mal einberufen werden, würde mich das sehr freuen, vor allem weil auch die Europameisterschaft nicht mehr weit weg ist. Eine kleine Außenseiterchance will ich mir erarbeiten, dafür muss ich weiter performen und vielleicht kommt ja die Möglichkeit.

Ihre guten Leistungen werden auch anderen Teams nicht verborgen bleiben. Ihr Vertrag läuft im Sommer 2025 aus. Würde Sie das Ausland in Ihrer Karriere noch reizen?

Ich fühle mich sehr wohl hier in Wien und habe immer schon gesagt, wenn nichts Interessantes kommen sollte, dass ich mir auch vorstellen kann, noch sechs, sieben Jahre bei der Austria zu bleiben. Natürlich war es mein Ziel, dass ich mal in die deutsche Bundesliga oder in die USA wechsle. Und sollte ein Angebot kommen, wo man sagt, man kann sich danach ein schönes Leben machen, wäre es schwierig abzusagen. Zurzeit passt hier aber alles für mich und die Familie, ich bin nicht weit weg von zuhause und warum sollte ich dann etwas verändern?

Also sollte aus Saudi-Arabien jemand anklopfen, würden Sie wahrscheinlich ins Grübeln kommen?

Hm ... ja, vermutlich (lacht). Die schauen dort aber ohnehin auf andere Leute. Doch so ehrlich muss man sein: Wenn man als Spieler ein gewisses Alter erreicht und es kommt so ein utopisches Angebot, kann man fast nicht nein sagen. Auch wenn es nur für ein Jahr oder so sein sollte. Das ist aktuell aber sowieso nicht relevant.