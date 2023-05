Grubauers Kraken vor Play-off-Aus - Carolina eliminiert Devils

Philipp Grubauer und die Seattle Kraken stehen in den NHL-Play-offs mit dem Rücken zur Wand. Die Carolina Hurricanes schafften indes schon den Einzug ins Halbfinale.

Philipp Grubauer und den Seattle Kraken droht in den NHL-Play-offs das Aus. Gegen die Dallas Stars kassierte Seattle am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 2:5 und liegt in der Best-of-seven-Serie der Division Second Round im Westen 2:3 in Rückstand. Dallas braucht damit nur noch einen Erfolg zum Weiterkommen. Die nächste Partie steigt in der Nacht zu Sonntag in Seattle.

Grubauer, der beim 3:6 am Dienstag nach fünf Gegentoren im Schlussdrittel auf die Bank musste, kassierte durch die ersten vier Schüsse auf sein Tor erneut zwei frühe Gegentore. Der Rosenheimer stabilisierte sich danach, parierte insgesamt 16 von 20 Schüssen auf sein Tor, konnte die dritte Niederlage gegen die Stars aber nicht verhindern.

In der Eastern Conference hatten die Carolina Hurricanes zuvor den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Das 3:2 nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils war der vierte Sieg im fünften Spiel der Serie. Die Hurricanes treffen im Finale der Eastern Conference nun entweder auf die Florida Panthers oder die Toronto Maple Leafs. Die Panthers führen in der Serie 3:1.