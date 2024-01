Grubauer verliert mit Seattle nach Verlängerung

Die Seattle Kraken mit Nationaltorwart Philipp Grubauer haben in der Nacht zum Samstag ihr Spiel gegen die St. Louis Blues in der Overtime mit 3:4 verloren. In den weiteren Duellen bekamen die New York Rangers eine Abreibung, Colorado untermauerte seinen Spitzenplatz.

Umkämpfte Partie: Das Duell der Seattle Kraken mit den St. Louis Blues wurde erst in der Overtime entschieden. Getty Images

Nationaltorwart Philipp Grubauer kommt mit seinen Seattle Kraken es in der NHL weiter nicht in Fahrt. Gegen die St. Louis Blues verloren die Kraken nach Overtime mit 3:4. Es war die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Partien für das Team aus dem US-Bundesstaat Washington. Mit 50 Punkten aus 48 Spielen belegt Seattle derzeit Rang fünf der Pacific Division.

Grubauer erhielt gegen St. Louis erneut keine Sekunde Eiszeit, sein bislang letztes Spiel bestritt der Goalie am 9. Dezember des vergangenen Jahres. Allerdings war Grubauer zwischenzeitlich auch wegen einer Unterkörperverletzung ausgefallen und kehrte erst vor zwei Tagen beim 6:2-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks in den Kader zurück.

Seattle lag gegen St. Louis früh zurück, drehte die Partie jedoch zunächst und lag bis zur 36. Minute mit 3:1 in Front. Die Blues schlugen allerdings noch zurück und hatten in Pawel Butschnewitsch ihren Matchwinner: Erst sorgte der Angreifer für den Ausgleich (42.), ehe er in der vierten Minute der Verlängerung den Siegtreffer markierte.

Panthers gewinnen im Penaltyschießen - Knights und Colorado souverän

In den weiteren Spielen ohne deutsche Beteiligung gab es ein weiteres enges Duell: So mussten sich die Pittsburgh Penguins erst im Penaltyschießen dem Spitzenteam der Florida Panthers mit 2:3 geschlagen geben. Dabei glichen die Penguins erst in der 60. Minute durch Sturm-Legende Evgeni Malkin zum 2:2 aus, zogen nach torloser Overtime aber im Shootout den Kürzeren.

Die New York Rangers, Tabellenführer in der Metropolitan Division verloren gegen die Las Vegas Knights indes deutlich mit 2:5. Matchwinner der Knights war dabei Jonathan Marchessault mit drei Treffern. Außerdem untermauerte Colorado Avalanche mit einem 5:1-Sieg gegen die Los Angeles Kings, bei dem Logan O'Connor

doppelt traf, seinen Spitzenplatz in der Central Division.