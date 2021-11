Grubauer kassiert Pleite gegen die Rangers - Getzlaf holt sich den Rekord

Die Seattle Kraken um Philipp Grubauer mussten sich den New York Rangers beugen. Die Siegesserie der Carolina Hurricanes fand auch gegen die Arizona Coyotes eine Fortsetzung. Und in Anaheim jubelte Ryan Getzlaf doppelt.

Der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer musste vor heimischer Kulisse mit den zuletzt formstarken Seattle Kraken schon in der 4. Minute hinter sich greifen, Chris Kreider traf für die Rangers. Danach hielt der Goalie seinen Kasten lange Zeit sauber und verfolgte den Ausgleich seines Teams durch Jordan Eberle (34.).

Insgesamt 15 Paraden verzeichnete Grubauer, im Schlussabschnitt war er aber gegen Adam Fox (53.) machtlos. Als Barclay Goodrow den Sieg für die New Yorker klar machte (59.), war der 29-Jährige von seinem Coach Trainer Dave Hakstol schon vom Eis geholt worden.

Hurricanes weiterhin makellos

In Carolina hielt die Siegesserie der Hurricanes , die diesmal allerdings hart kämpfen mussten. Martin Necas (38.) und Brett Pesce (58.) drehten einen Rückstand durch Christian Fischer (6.) in einen mühsamen Heimerfolg und bauten ihren Franchise-Rekord mit dem achten Sieg in Folge weiter aus.

Getzlaf assistiert zum Rekord

Apropos Franchise-Rekord: Ryan Getzlaf holte sich beim 4:2 von Anaheim gegen Montreal mit einer Vorlage zum 3:2 durch Troy Terry

seinen 989. Karrierepunkt.

Ergebnisse vom Sonntag, den 31. Oktober

Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 2:1 (0:1,1:0,1:0)

Anaheim Ducks - Montréal Canadiens 4:2 (2:1,0:1,2:0)

Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 3:2 (0:0,1:2,2:0)

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 3:4 n.P. (1:2,2:0,0:1)

Seattle Kraken - New York Rangers 1:3 (0:1,1:0,0:2)