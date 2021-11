Grubauer erlebt mit Seattle Debakel gegen Ex-Team Colorado

Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken eine herbe Niederlage gegen seinen früheren Klub Colorado Avalanche kassiert.

Das 3:7 (0:2, 0:4, 3:1) am Freitagabend (Ortszeit) in eigener Halle war zudem die sechste Niederlage in Serie für die Kraken.

Grubauer, der eigentlich geschont werden sollte, kam zu Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 0:4 für seinen glücklosen Vertreter Chris Driedger ins Tor. Der 29-Jährige kassierte dann noch drei Treffer, parierte aber auch 14 Schüsse auf sein Tor.

Vor der Saison war Grubauer überraschend von Colorado zum neu gegründeten Franchise nach Seattle gewechselt. Die Kraken liegen mit nur vier Siegen in den ersten 17 Spielen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Pacific Division.

Derweil stehen die Ottawa Senators um Tim Stützle vor einer Rückkehr aufs Eis. Nachdem in der Vorwoche wegen eines Corona-Ausbruchs bei dem kanadischen Team drei Spiele verschoben und sogar das Trainingsgelände geschlossen worden waren, dürfen die Senators am Samstag erstmals wieder trainieren. Acht der zehn Spieler, die zwischenzeitlich auf der Corona-Liste der NHL standen, dürfen wieder mitwirken.

Die drei Spielabsagen waren die ersten aus Corona-Gründen in dieser Saison. In der Vorsaison waren es insgesamt 55.