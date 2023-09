Groves verpasst dritten Erfolg im Sprint

Der australische Sprinter Kaden Groves hat seinen dritten Sieg bei der 78. Auflage der Vuelta verpasst. Der Franzose Geoffrey Soupe holte sich im Fotofinish den Sieg.

Im Massensprint nach den 200,8 Kilometern zwischen Utiel und Oliva auf der siebten Etappe rollte der Radprofi bei der Spanien-Rundfahrt als Fünfter über die Ziellinie, der Franzose Geoffrey Soupe holte sich am Freitag in einem Fotofinish vor Orluis Aular aus Venezuela und dem Belgier Edward Theuns den Tagessieg. Kein deutscher Fahrer gelangte unter die Top Ten.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Der Franzose Lenny Martinez liegt mit acht Sekunden vor Sepp Kuss, der kurz vor dem Ziel am Freitag gestürzt war, jedoch weitermachte. Nach dem Verlust der Gesamtführung von Vorjahressieger und Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel am Donnerstag behielt der Belgier den Abstand auf die Spitze von 2:47 Minuten bei.

Etwa fünf Kilometer vor dem Ziel hatte es noch einen schweren Sturz mit 15 Fahrern gegeben. Der Niederländer Thymen Arensman wurde dabei verletzt und musste auf der Strecke behandelt werden. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst unklar.

Auf der achten Etappe am Samstag erwartet die Profis ein anspruchsvolles welliges Profil mit vielen Höhenmetern zwischen Dénia und dem Gebirge Xorret de Catí. Die 165 Kilometer dürften vor allem den bergfesten Klassiker-Fahrern liegen.

7. Etappe Utiel/Spanien - Oliva/Spanien (200,80 km), 1.9.2023:

1. Geoffrey Soupe (Frankreich) - Team TotalEnergies 4:56:29 Std.; 2. Orluis Aular (Venezuela) - Caja Rural-Seguros RGA + 0 Sek.; 3. Edward Theuns (Belgien) - Lidl-Trek; 4. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 5. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck; 6. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost; 7. David Gonzalez Arribas (Spanien) - Caja Rural-Seguros RGA; 8. Hugo Page (Frankreich) - Intermarché-Circus-Wanty; 9. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers; 10. Matevz Govekar (Slowenien) - Bahrain Victorious; ... 26. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe; 35. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 46. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; 55. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 79. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 107. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 1:15 Min.; 114. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 2:05; 139. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 2:45; 153. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 4:51; 154. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ 26:37:04 Std.; 2. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 8 Sek.; 3. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 51; 4. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 1:41 Min.; 5. Steff Cras (Belgien) - Team TotalEnergies + 1:48; 6. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:58; 7. David De la Cruz Melgarejo (Spanien) - Astana Qazaqstan Team + 2:23; 8. Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez (Ecuador) - Caja Rural-Seguros RGA + 2:30; 9. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 2:47; 10. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 2:50; ... 26. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 11:36; 28. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 12:27; 36. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 17:19; 57. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 30:21; 76. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 37:43; 88. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 41:45; 96. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 44:51; 153. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 1:00:47 Std.; 156. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 1:01:05; 161. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:07:00