Groves gewinnt Sprint am Golf von Almeria

Kaden Groves hat die elfte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Dagegen endete der Abschnitt für Julian Alaphilippe im Krankenwagen.

Sprintete zum Tagessieg: Kaden Groves. AFP via Getty Images

Nach 191,2 Kilometern von Alhama De Murcia nach Cabo de Gata setzte sich Kaden Groves am Mittwoch vor dem Niederländer Danny van Poppel und dem belgischen Meister Tim Merlier durch. Der deutsche Routinier John Degenkolb probierte es am Golf von Almeria mit einem langen Sprint und landete am Ende auf Platz sieben.

"Ich war in einer guten Position und habe gesehen, dass es noch 300 Meter sind. Da habe ich mein Herz in die Hand genommen", sagte Degenkolb, "am Ende bin ich zufrieden, obwohl es natürlich etwas besser hätte ausgehen können. Im Moment kann ich die Jungs einfach nicht schlagen."

Evenepoel bleibt vor Roglic

In der Gesamtwertung gab es erwartungsgemäß keine Veränderungen. Der Belgier Remco Evenepoel liegt 2:41 Minuten vor Titelverteidiger Primoz Roglic. Der Slowene hatte die vergangenen drei Auflagen der Vuelta für sich entschieden und würde mit einem vierten Erfolg zu Rekordsieger Roberto Heras aufschließen. Dessen letzter Sieg 2005 war dem Spanier zunächst wegen Dopings aberkannt, nach einem Formfehler aber wieder zugesprochen worden.

Alaphilippe steigt unter Schmerzen in den Krankenwagen

Unterdessen mussten die nächsten prominenten Fahrer das Rennen vorzeitig beenden. Der 22-jährige Evenepoel kann im Kampf um das Rote Trikot nicht auf Edelhelfer Julian Alaphilippe bauen. Nach einem Sturz etwa 60 Kilometer vor dem Ziel hielt sich der zweimalige Weltmeister mit schmerzverzerrtem Gesicht die rechte Schulter - statt auf dem Rennrad ging es für ihn im Krankenwagen weiter. Für den 30-jährigen Franzosen ist es eine Saison zum Vergessen: Bereits im April hatte sich Alaphilippe beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich ein Schulterblatt gebrochen und die Tour de France verpasst.

Der Brite Simon Yates trat aufgrund eines positiven Corona-Tests am Mittwoch nicht zur elften Etappe an. Das teilte sein Team BikeExchange mit. Der 30-Jährige hatte das Rennen 2018 gewonnen und lag im Klassement auf Rang fünf. Den Gesamtneunten Pavel Sivakov ereilte dasselbe Schicksal wie Yates, wie sein Team Ineos-Grenadiers mitteilte. Das zweitklassige Team Kern Pharma vermeldete gleich drei positive Tests.

Am Dienstag hatte bereits der zweimalige Etappensieger Sam Bennett vom deutschen Team Bora-hansgrohe coronapositiv aufgeben müssen. Damit stieg die Zahl der Corona-Fälle bei der Vuelta auf 19. Bei der Tour de France im Juli hatte es 17 Aufgaben aufgrund von positiven Corona-Tests gegeben.

Der 12. Tagesabschnitt führt das Peloton am Donnerstag über 192,7 km von Salobrena zur Bergankunft nach Penas Blancas, wo die Klassementfahrer im Kampf um das Rote Trikot wieder gefordert sind.

11. Etappe ElPozo Alimentacion - Cabo de Gata (191,20 km):

1. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange 5:03:14 Std.; 2. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Tim Merlier (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 4. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 5. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo; 6. Daniel McLay (Großbritannien) - Team Arkea-Samsic; 7. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM; 8. Fred Wright (Großbritannien) - Bahrain Victorious; 9. Cedric Beullens (Belgien) - Lotto-Soudal; 10. Boy van Poppel (Niederlande) - Wanty-Gobert

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 11. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 39:39:04 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2:41 Min.; 3. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 3:03; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 3:55; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 4:53; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 6:45; 7. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 6:50; 8. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 7:37; 9. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 7:46; 10. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 8:44