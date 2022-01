Grotes Suspendierung hat Bestand

Dennis Grote und sein Wechselwunsch beschäftigen Rot-Weiss Essen weiterhin. Nun haben sich die RWE-Verantwortlichen erneut geäußert.

Eigentlich könnte die Stimmung bei Rot-Weiss Essen gut sein. RWE hat das Jahr 2021 nicht nur mit einem Sieg (1:0 beim SV Straelen), sondern auch an der Spitze der Regionalliga West beendet. Trotzdem gibt es ein Störfeuer beim Traditionsverein, denn bei den letzten beiden Spielen des Jahres hat Dennis Grote im Aufgebot gefehlt.

Der Kapitän hat die RWE-Verantwortlichen auf bestehendes Interesse von Aufstiegs-Mitkonkurrent Preußen Münster an einem Wechsel zur Winterpause informiert. Neben der kategorischen Absage hat es auch noch einen Ausschluss Grotes vom Trainings- und Spielbetrieb gegeben - beides hat nun auch nach der Weihnachtspause Bestand.

Wechsel "unter keinen Umständen"

Wie angekündigt haben sich im neuen Jahr die RWE-Verantwortlichen zu Wort gemeldet und eine Stellungnahme zur Personalie Grote abgegeben. "Nach entsprechender Würdigung aller relevanten Entscheidungs-Kriterien wird die Freistellung von Dennis Grote vom Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft bis auf weiteres Bestand haben", heißt es auf der Vereins-Website. Ebenfalls wird es "unter keinen Umständen die Zustimmung zu einem Wechsel des Spielers zu einem direkten Mitbewerber" geben.

RWE-Sportdirektor Jörn Nowak habe der Sachverhalt "von der ersten Sekunde an extrem belastet". Obwohl Grote in den vergangenen zweieinhalb Jahren "unbestritten ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft" gewesen sei, sei die Entscheidung "zum Wohle von Rot-Weiss Essen" gefallen. Somit bleibt es weiter bei der "kategorischen Absage" eines Transfers des Kapitäns - und auch bei dessen Suspendierung. "Aus einer Gesamtverantwortung unseres Vereins gegenüber ist diese Entscheidung alternativlos", so Nowak.