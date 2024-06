Grote in Doppelfunktion zurück beim VfL

Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Dennis Grote gesichert. Der 37-Jährige kehrt in doppelter Funktion an die Castroper Straße zurück. Zum einen wird sich Grote um das Scouting der U 21 bis U 16 kümmern. Gleichzeitig wird er selbst die Fußballschuhe schnüren und in der Oberliga Westfalen auf dem Rasen stehen. Grote spielte schon von 2002 bis 2010 beim VfL, ehe er auf Wanderschaft ging. Zuletzt stieg der Mittelfeldspieler mit Preußen Münster in die 2. Bundesliga auf.