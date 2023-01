"Großes Torwarttalent": Jahn leiht Kölns Keeper Urbig aus

Jahn Regensburg hat mit Jonas Urbig seinen ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Der Torhüter kommt auf Leihbasis vom 1. FC Köln.

Urbig erhält bei den Regensburgern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, beim FC gilt sein Arbeitspapier darüber hinaus. Der Youngster ist damit neben Dejan Stojanovic, Thorsten Kirschbaum und Alexander Weidinger der vierte Keeper im Kader der Oberpfälzer.

Werner: Urbig soll Konkurrenzkampf schüren

Der Geschäftsführer Sport des SSV, Tobias Werner, hält große Stücke auf den Neuzugang und wird auf der vereinseigenen Website wie folgt zitiert: "Wir freuen uns, dass wir mit Jonas Urbig ein großes Torwarttalent für die kommenden eineinhalb Jahre gewinnen konnten. Mit seiner Qualität wird er den Konkurrenzkampf in unserem Torhüter-Team noch einmal verstärken und für unsere Mannschaft zudem charakterlich ein Gewinn sein."

Urbig ist ein Kölner Eigengewächs, der gebürtige Euskirchener spielt seit 2012 für den FC und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Seit der U 17 wurde er für die DFB-Teams nominiert und ist aktueller U-20-Nationaltorhüter. In der laufenden Saison 2022/23 kam er für die zweite Mannschaft der Rheinländer in 13 Partien in der Regionalliga West zum Einsatz und stand auch zweimal im Bundesliga-Kader der Profis.

Urbig plant den nächsten Entwicklungsschritt

Urbig, der seine Stärken im Mitspielen, im Eins-gegen-Eins und im mentalen Bereich definiert, ist nach seinem Wechsel von den nächsten Entwicklungsstufen überzeugt: "Neben den tollen Gesprächen mit den Verantwortlichen waren auch die sportliche Herausforderung und die Werte, für die der SSV Jahn steht, wichtige Gründe für den Schritt nach Regensburg."