Großes Stühlerücken in Rostock: 14 Spieler verlassen die Kogge

Nach dem Abstieg in die 3. Liga muss Hansa Rostock einen personellen Umbruch verkraften. Am Donnerstag verabschiedete der Klub gleich 14 Spieler, unter anderem Dennis Dressel und Svante Ingelsson. Auch eine Vertragsverlängerung gab es auf der Kogge zu verkünden.

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga gehen die personellen Aufräumarbeiten bei Hansa Rostock los. In Bernd Hollerbach hat der Klub bereits einen neuen Trainer gefunden, Mersad Selimbegovic, der in seinem halben Jahr in Rostock den Abstieg nicht verhindern konnte, musste gehen.

Nun wird auf der Kogge der Kaderumbruch vorangetrieben: Am Donnerstag gab der Verein auf einen Schlag gleich 14 (!) Abgänge bekannt. Am wenigsten überraschte dabei der Name Janik Bachmann. Bereits vor einer Woche war der Wechsel des 28-jährigen Mittelfeldarbeiters zum FC Schalke 04 verkündet worden.

David und Perea kehren zu ihren Stammvereinen zurück

Wie erwartet werden die Leihspieler der abgelaufenen Saison nicht längerfristig an den Verein gebunden. So kehren Jonas David (15 Einsätze) und Marko Johansson (ohne Einsatz) zum Hamburger SV zurück, ebenso wie Jasper van der Werff (21 Einsätze) zum SC Paderborn.

Auch die mit jeweils vier Saisontreffern besten Torschützen der Kogge, Juan José Perea (33 Einsätze) und Junior Brumado (23 Einsätze) stehen in der kommenden Drittliga-Saison nicht mehr zur Verfügung. Perea kehrt (vorerst) zu seinem Stammverein VfB Stuttgart zurück, Junior Brumado geht wieder nach Dänemark zum FC Midtjylland.

Auch Dauerbrenner Dressel und Top-Scorer Ingelsson ohne Zukunft

Daneben werden im Sommer auslaufende Verträge nicht verlängert. Daher verlässt Mittelfeld-Dauerbrenner Dennis Dressel (34 Einsätze, zwei Tore) die Kogge nach zwei Jahren, wie auch Simon Rhein (14 Einsätze) und John-Patrick Strauß (15 Einsätze, ein Tor). Auch der erst im Winter verpflichtete Konstantinos Stafylidis (elf Einsätze) muss sich schon wieder einen neuen Verein suchen. Ebenso wie Stürmer Lukas Hinterseer, der in den Planungen des Vereins ohnehin keine Rolle mehr spielte und nach sieben Zweitliga-Einsätzen ohne Tor nur noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

Nach dem Abstieg in die 3. Liga ist ein großer personeller Umbruch unvermeidbar. (...) Wir arbeiten aktuell unter Hochdruck am Kader für die neue Spielzeit. Amir Shapourzadeh

Zudem besitzen die Verträge von Top-Scorer Svante Ingelsson (30 Einsätze, ein Tor, fünf Assists), Sebastian Vasiliadis (20 Einsätze) und Sarpreet Singh (15 Einsätze, ein Treffer) keine Gültigkeit für die 3. Liga, sodass auch dieses Trio keine Zukunft in Rostock mehr hat und ab 1. Juli ohne Verein dasteht.

"Wir bedanken uns bei allen Spielern, die den F.C. Hansa in dieser Sommerpause verlassen und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute", verabschiedete Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball in Rostock, die Abgänge kurz und bündig.

Ersatzkeeper Hagemoser verlängert

"Nach dem Abstieg in die 3. Liga ist ein großer personeller Umbruch unvermeidbar. (...) Wir arbeiten aktuell unter Hochdruck am Kader für die neue Spielzeit und führen viele Gespräche", so Shapourzadeh weiter, der hofft, zeitnah ein Team aus jungen und erfahrenen Spielern zusammenzustellen, "das die Fans mit Leidenschaft und ehrlichem Fußball überzeugen möchte."

Dabei kann er zum einen auf Damian Roßbach zählen. Der Abwehrchef, der in der vergangenen Saison nur zwei Ligaspiele verpasste, hatte sich bereits kurz nach dem Abstieg zu Hansa bekannt.

Zum anderen hat Ersatztorhüter Max Hagemoser am Donnerstag seinen Vertrag in Rostock verlängert. Der 21-Jährige stammt aus der eigenen Jugend und kehrte nach einem Intermezzo im Nachwuchs des 1. FC Köln 2022 zur Kogge zurück. Allerdings kam der Keeper bislang nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nordost zum Einsatz.

Eisele könnte auf Kolke folgen

Damit stehen Trainer Hollerbach zum Trainingsauftakt am 23. Juni Stand jetzt dreizehn Spieler aus der Vorsaison zur Verfügung - mit allen stehe man aktuell noch in Gesprächen, hieß es in der Vereinsmitteilung. Noch nicht klar ist, ob Stammspieler wie Nils Fröling, Kevin Schumacher, Alexander Rossipal oder Christian Kinsombi auch tatsächlich bleiben. "Es kann auch noch zu weiteren Abgängen kommen, was Stand jetzt nicht ausgeschlossen ist", warnte Shapourzadeh die Hansa-Fans bereits vor.

Danach sieht es vor allem bei Stammkeeper Markus Kolke aus. Der 33-Jährige, der in den letzten fünf Jahren die Mannschaft als Kapitän anführte, steht unmittelbar vor einem Transfer zu Werder Bremen. Rostock bestätigte am Donnerstag ein entsprechendes Angebot. Als Ersatz für Kolke könnte Kai Eisele als erster Sommer-Neuzugang kommen. Der 28-Jährige, der bereits 2017/18 in Rostock spielte, wurde zuletzt beim Karlsruher SC verabschiedet.