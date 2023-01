"Großes Problem für Fans": Ungewisser deutscher Spielort sorgt für Unmut

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach dem Viertelfinale gegen Olympiasieger Frankreich definitiv bei der Handball-WM 2023 weiter. Wo entscheidet sich allerdings erst am Mittwochabend.

Zur Ausgangslage: Verliert der Europameister von 2016 gegen den Rekordweltmeister (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), fliegt er am Donnerstag nach Stockholm. Dort kommt es in diesem Fall am Freitag in der Platzierungsrunde zum Duell mit dem Verlierer der Partie zwischen Schweden und Ägypten. Gewinnt Deutschland eben jenes Spiel, steht am Sonntag - erneut in Stockholm - das Spiel um Platz fünf an. Bei einer Niederlage geht es in der schwedischen Hauptstadt "nur" noch um Platz sieben.

Deutlich komplizierter wird es bei einem Triumph über Frankreich. Denn: Schafft es die deutsche Mannschaft ins Halbfinale, hängt der Austragungsort wiederum vom Ausgang des Spiels zwischen Schweden und Ägypten ab. Kommt der amtierende Europameister weiter, wird am Freitag ebenfalls in Stockholm gespielt, weil der Co-Gastgeber von der IHF das Heimrecht für diese Partie zugesichert bekommen hat.

Gewinnt jedoch Ägypten, würde die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Danzig bleiben, wohin sie nach dem letzten Hauptrundenspiel umgezogen ist. Dort stünde gegen den Afrikameister das Semifinale an. "Das ist natürlich ein großes Problem für die Fans, nicht zu wissen, wo ein mögliches Halbfinale stattfindet", kritisierte DHB-Sportvorstand Axel Kromer den Spielplan. Das Spiel um Bronze und das Finale steigen am Sonntag definitiv in Stockholm.

ARD und ZDF senden weiter

Derweil steht fest, dass ARD und ZDF auch die abschließenden Partien der DHB-Auswahl übertragen wollen. Das bestätigte die ARD dem Portal "Handball World". In der ARD geht es am Freitag weiter - damit ist das Erste von den Unwägbarkeiten rund um den Halbfinaltag betroffen. Das Halbfinale in Danzig soll um 18 Uhr, das in Stockholm um 20.30 Uhr beginnen.

Das ZDF überträgt hingegen die deutsche Partie am Finaltag, beim Spiel um Platz 5 und 7 könnten TV-Verträge über die Anwurfzeiten entscheiden. Das Spiel um Platz 3 wird um 18 Uhr, das Finale um 20.30 Uhr angeworfen.