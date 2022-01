"Großes Potenzial": Rüth wechselt von Hoffenheim nach Essen

Rot-Weiss Essen hat sich die Dienste von Fabian Rüth (20) gesichert. Der Defensivspieler hatte zuvor im Probetraining überzeugt.

Rüth wechselt aus der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim zum Spitzenreiter der Regionalliga West, der die Verpflichtung am Donnerstag bekanntgab. In der vergangenen Woche hatte der 20-Jährige bereits zur Probe bei RWE trainiert und sich dort laut Vereinsangaben für eine Weiterbeschäftigung empfohlen.

"Fabian hat in der letzten Woche einen sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen und sich in der kurzen Zeit schon vorbildlich integriert", wird Essens Cheftrainer Christian Neidhart in der Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist ein sehr variabler Spieler, der als Linksfuß auch in der Innenverteidigung oder auf der Außenverteidiger-Position spielen kann. Mit seiner Variabilität und Zweikampfstärke wird er uns weitere Optionen geben."

Einmal im Bundesliga-Kader

Sportdirektor Jörn Nowak gab zu Protokoll, sich "schon länger mit Fabian beschäftigt" zu haben. "Er kommt aus der Region, hat eine hervorragende Ausbildung genossen und spielt trotz seines Alters schon sehr abgeklärt. Er ist mit seiner Entwicklung aber noch nicht am Ende, wir sehen in ihm noch großes Potenzial."

Der gebürtige Kölner Rüth wurde in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet, wechselte im Anschluss an seine Juniorenzeit nach Sinsheim. Dort spielte er allerdings ausschließlich in der zweiten Mannschaft. Am 1. Spieltag der laufenden Saison stand er zum ersten und einzigen Mal im Bundesligakader der TSG, kam allerdings nicht zum Einsatz.