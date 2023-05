"Großes Potenzial": Marmoush zieht es im Sommer von Wolfsburg nach Frankfurt

Das Rätsel um die Zukunft von Omar Marmoush (24) ist gelöst: Der Ägypter bleibt der Bundesliga erhalten und wechselt im Sommer vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt.

Es hatte sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: Omar Marmoush verlässt - wie schon seit 11. April bekannt - den VfL Wolfsburg und unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Dieser gilt nach Angaben der Hessen bis 30. Juni 2027.

"Mit Omar Marmoush konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Offensive durch seine Fähigkeiten noch mehr Flexibilität verleihen wird", ist Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche überzeugt: "Omar hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und gleichzeitig noch ein großes Entwicklungspotenzial. Wir sind froh, dass wir einen solch spannenden und talentierten Spieler ablösefrei für Eintracht Frankfurt gewinnen konnten."

Die zu großen Differenzen zwischen den finanziellen Vorstellungen von Marmoush und dem Angebot des VfL Wolfsburg sprachen schon länger für einen Abschied des Ägypters im kommenden Sommer - und dennoch kämpfte Trainer Niko Kovac über Monate um seinen Leistungsträger in der Offensive.

Kovac kämpfte um Marmoush

"Wir wissen alle, wie es ist", hatte Kovac im Winter-Trainingslager der Niedersachsen erklärt: "Die Spieler, die im Sommer ablösefrei sind, will jeder haben. Deswegen müssen wir uns strecken. Aber es hat alles auch seine Grenzen." Ab der Saison 2023/24 geht der pfeilschnelle Angreifer nun für die Eintracht auf Torejagd.

In der aktuellen Saison gehört Marmoush zu den erfolgreicheren Scorern des VfL (fünf Tore, ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,95) - und traf am 5. März 2023 auch seinen künftigen Arbeitgeber ins Mark. Beim vor der Pause wilden Schlagabtausch - alle vier Tore fielen vor dem Seitenwechsel (2:2) - erzielte der Flügelstürmer das 1:0. Wolfsburgs Top-Scorer Patrick Wimmer steht bei vier Treffern und acht Vorlagen.

Für Marmoush ist die Eintracht bereits die vierte Station in Deutschland: Im August 2017 hatte ihn der VfL aus Ägypten in die Bundesliga geholt. Es folgten Leihgeschäfte mit St. Pauli (21 Zweitliga-Spiele, sieben Tore) und dem VfB Stuttgart (21 Bundesliga-Einsätze, drei Treffer). Seit dieser Saison kickte Marmoush wieder in Wolfsburg.