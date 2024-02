"Großes Kompliment" von Leitl: Darum ist 96 so stark

Hannover 96 bleibt das Team der Stunde im deutschen Unterhaus. Die kämpfenden Spieler machten ihren Trainer Stefan Leitl gegen dessen Ex-Klub Fürth stolz, mehrere Aspekte spielten eine Rolle. Doch auch Fanproteste waren wieder Thema.

Sichtlich gelöst beantwortete Hannovers Trainer Stefan Leitl nach dem Heimsieg über Fürth bei Sky die Fragen. "Wirklich harte Arbeit" hatte 96 gerade geleistet, "das war ein Spiel auf Augenhöhe mit verschiedenen Momenten über die komplette Spieldauer". Eine, die fast nicht zu ihrem Ende gefunden hätte.

Denn wie so oft in den vergangenen Wochen war die Begegnung wegen Fanprotesten unterbrochen. Fast eine halbe Stunde lang stand auf der Kippe, ob es überhaupt weitergeht, weil immer wieder Tennisbälle auf das Spielfeld geflogen waren. Leitl fand das "sehr anstrengend. Nicht nur für die Spieler, auch für die Trainer und Offiziellen."

Er wisse zudem nicht, "ob die Zuschauer noch gerne ins Stadion gehen, wenn die Spiele bis zu zweieinhalb Stunden dauern. Kleine Kinder kommen um die Uhrzeit mit ihren Eltern vielleicht nicht mehr. Letztendlich ist aus der Kurve klar dokumentiert, was die Fans wollen und ich glaube, die DFL ist jetzt gefordert. So kann es nicht weitergehen."

Wegen eines 0:1-Rückstandes bei Wiederanpfiff nach der langen Unterbrechung waren auch die Hannoveraner gefordert - und sie lieferten. Trainer Leitl sprach deshalb ein "großes Kompliment an meine Jungs" aus. "Wir haben nach viel Pause und Unterbrechung sowie viel Hektik zurückgefunden."

Der Faktor Standard ist ein großer

Generell gefunden haben sich derweil die Standards und das Team aus Hannover. Sechs von 13 Toren seit der Winterpause erzielte Rückrunden-Tabellenführer 96 so, gegen Fürth leitete Phil Neumann nach einer Ecke die Wende ein. Leitl befand dennoch: "Es waren nicht alle Bälle gut, aber eben der entscheidende: der Dosenöffner von Phil Neumann. Wir sind in der Box gefährlich und die Jungs glauben immer daran. 50:50-Spiele musst du in der 2. Liga eben über Standardsituationen entscheiden."

Das intensive Training in der Winterpause macht sich also bezahlt. Auch, weil die Spieler nach der Hinserie, "in der wir kaum etwas aus Standardsituationen gemacht haben", Lust haben. "Die Jungs haben da Bock drauf und trainieren es richtig gut. Hohe Wiederholungszahl und Erfolgsquote", lautet das simple Erfolgsrezept. Ebenso ist eines entscheidend: "Die Jungs lassen ihr Herz auf den Platz, sie spielen für 96, die Stadt und die Region."

Spitzenteams werden endlich besiegt - Belohnung: "Bierchen"

Apropos Erfolg: Seit nun neun Heimspielen hat Hannover nicht mehr verloren, sieben davon gewannen die Niedersachsen sogar. "Das macht was mit der Mannschaft, das Selbstvertrauen ist da", meinte Leitl. "Jetzt haben wir zweimal in Folge zwei Spitzenteams geschlagen." Etwas, was schon in der Vorsaison nicht gelungen war.

Der Trainer, der nach Andreas Voglsammers überraschenden, aber doch "unfassbar guten" Einsatzes als Rechtsverteidiger flachste, dass sein eigentlicher Stürmer wohl "das erste Mal in seinem Leben über zehn Kilometer gelaufen" sei und nun einen "beidseitigen Krampf" habe, war durchaus gut gelaunt. Er schloss: "Heute genießen wir die Momentaufnahme und die Jungs dürfen sich ein Bierchen gönnen." Mehr an den Aufstieg will Leitl aber noch nicht denken.