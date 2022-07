"Großes Kompliment, defensiv überragend" - Bleibt Deutschland der Statistik treu?

Dänemark war chancenlos, auch Mitfavorit Spanien fand kein Durchkommen - ist Deutschland schon reif für den Titel? Ja, wenn es nach der Statistik geht. Doch davon will die Bundestrainerin noch nichts wissen.

"Wir wollten gleich zu Beginn mit hohem, aggressivem Pressing agieren - das ist aufgegangen", freute sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem letztlich souveränen 2:0-Erfolg ihrer Mannschaft am ARD-Mikrofon.

In den vorangegangenen 90 Minuten überließ die deutsche Nationalmannschaft den Spanierinnen den Ball, doch diese wussten mit am Ende 70 Prozent Ballbesitz nur wenig anzufangen. Von den insgesamt zwölf Schüssen ging kaum Gefahr aus - und wenn, dann erwies sich Merle Frohms als sicherer Rückhalt für das deutsche Team.

Kompliment an Hegering: "Froh, dass sie dabei ist"

Das konnte man auf der Gegenseite von der spanischen Torhüterin Sandra Panos nicht behaupten, die mit ihrem Fehlpass das frühe 1:0 durch Klara Bühl (3.) verschuldet und damit den Weg zum zweiten deutschen Sieg eingeleitet hat.

"Diese Defensivbereitschaft, die Wege, die wehgetan haben - da kann ich nur ein großes Kompliment aussprechen, toll, überragend", so Voss-Tecklenburg, die anschließend Innenverteidigerin Marina Hegering hervorhob.

Die 32-Jährige fiel beinahe die komplette vergangene Saison verletzt aus, kämpfte sich aber zurück und schaffte es noch so eben rechtzeitig zur EM, fit zu werden. "Ich bin froh, dass sie dabei ist, sie hat so viel dafür gearbeitet. Wenn sie auf dem Platz steht, ist sie eine Leaderin", weiß die Trainerin. Und Hegering zahlt zurück, sie wurde von der UEFA zur Spielerin des Spiels gewählt.

"Die Dinge laufen im Moment" - Drei Ausfälle gegen Finnland

Zwei Spiele, 6:0 Tore, das Viertelfinalticket ist bereits sicher - längst hat sich die deutsche Nationalmannschaft zu einem heißen Titelanwärter gemausert. Selbst die Bundestrainerin kommt ins Schwärmen: "Diese Mannschaft ist bereit, diese Disziplin an den Tag zu legen, sie verstehen die Taktik, sie leben sie selber mit, finden zum Teil selbst Lösungen für uns. Das tut uns einfach gut".

Geht es nach der Statistik, dann ist der Titel dem DFB-Team schon nicht mehr zu nehmen. Bei allen drei Europameisterschaften, bei denen die Auswahl mit zwei Siegen ins Turnier gestartet ist, gewann sie am Ende den Titel. Davon will Voss-Tecklenburg aber selbstredend noch nichts wissen. "Die Dinge laufen im Moment. Wir werden aber bei uns bleiben". Schritt für Schritt. Der nächste Schritt ist der letzte Spieltag in der Gruppenphase.

Und gegen zähe Finninnen wird auch das kein Selbstläufer. Zumal mit Lea Schüller (Corona), Lena Oberdorf und Felicitas Rauch (beide Gelbsperre) drei wichtige Stammkräfte fehlen werden. Schüller wurde gegen Spanien von Alexandra Popp jedenfalls schon einmal gut vertreten - die Kapitänin traf zum 2:0-Endstand (37.).