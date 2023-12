"Großes Entwicklungspotential": Irigoyen spielt ab Sommer für die Club-U-23

U-19-Talent Clayton Irigoyen hat seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg verlängert und wird in der kommenden Spielzeit für die U 23 auflaufen. Der 18-Jährige Außenverteidiger aus Luxemburg wechselte zur Saison 2021/22 an den Valznerweiher. Im vergangenen Sommer nahm er mit der Profimannschaft am Vorbereitungsturnier in Unterhaching teil und sammelte dort erste Einsatzminuten in der Begegnung gegen den TSV 1860 München. "Clayton ist ein talentierter und ambitionierter Nachwuchsfußballer. Er übernimmt in der Mannschaft Verantwortung und hat großes Entwicklungspotential", so NLZ-Leiter Michael Wiesinger.