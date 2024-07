Großes EM-Fazit: Wer ersetzt Toni Kroos, was macht Müller und wie gut ist die DFB-Elf in 2026?

Was geht, EM? 08.07.2024

14:40Wie gut ist die deutsche Nationalmannschaft und wie gut wird sie 2026 sein? Wer tritt in die tiefen Fußstapfen von Toni Kroos und wie lange spielt Thomas Müller noch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft? Wir spielen Doppelpass mit dem großen kicker-Reportergipfel in der neuen Folge von "Was geht EM?".