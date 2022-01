Großes EA-Versprechen: Neue Features für FIFA Mobile

EA SPORTS hat ein umfangreiches Update für FIFA Mobile zur Verfügung gestellt. Laut Entwickler warten zahlreiche Verbesserungen auf die Spieler.

David Alaba soll in Zukunft auch auf Mobilgeräten glänzen. EA SPORTS

Schon seit 2016 ist FIFA Mobile auf dem Markt und hat seitdem zahlreiche Updates erfahren. Der jüngste Patch ist von EA SPORTS am Dienstag ausgerollt worden - die Entwickler haben es kommunikativ mit markigen Worten begleitet.

Nicht weniger als das "authentischste Fußballerlebnis aller Zeiten auf Mobilgeräten" verspricht etwa Jace Yang, General Manager bei EA China, in einer Mitteilung des Videospielunternehmens - eine neue Ära soll eingeleitet werden.

Im Mittelpunkt des Updates steht vor allem die Engine, insbesondere in grafischer Hinsicht nämlich sind einige Veränderungen vorgenommen worden. So ist es für Besitzer von Mobilgeräten der neuesten Generation mit entsprechend schnellen Prozessoren künftig möglich, das Spiel in den Einstellungen auf 60 FPS zu stellen.

Damit wird das Spielgeschehen flüssiger und entsprechend auch reaktiver. Nutzer älterer Geräte können die Leistung hingegen drosseln und damit die Kompatibilität wahren. Die Möglichkeiten der Technik sollen adäquater ausgeschöpft werden.

Mehr Möglichkeiten im Team-Management

Auch in Sachen Gameplay werden einige grundlegende Veränderungen vorgenommen. Insbesondere das Team-Management fällt nun umfangreicher aus und lässt die Spieler unter anderem detaillierter in das Positionsspiel eingreifen, welches sich außerdem während im Spielverlauf anpassen lässt.

Fortan lassen sich zudem Standardschützen festlegen, darüber hinaus werden Merkmale wie Ausdauer und Spezialbewegungen eingefügt. Damit lehnt sich das Spielerlebnis insgesamt stärker an die Konsolen-Versionen von FIFA an.

Neu sind ferner einige weitere Features wie die Anpassbarkeit von Wetterbedingungen und der Tageszeit sowie der Implementation neuer Stadien. Interessanter dürften die neuen Kamerawinkel sein: Ab sofort lassen sich während der Partie vier verschiedene Perspektiven auswählen. Auch für Wiederholungen und Standardsituationen stehen nun neue Kamera-Optionen zur Verfügung.

"Zentrale Anlaufstelle für globale Fußballfans"

"Unsere Studios EA China und EA Vancouver haben es mit enormem Einsatz geschafft, FIFA Mobile noch stärker zur zentralen Anlaufstelle für alle globalen Fußballfans zu machen. Hier können sie sich zusammenschließen und antreten, egal wo sie sind. Wir freuen uns unheimlich darauf, Routiniers und neue Spielergenerationen in den nächsten Jahren im Spiel begrüßen zu dürfen", lässt sich Lawrence Koh, Head of FIFA Mobile, zitieren.

