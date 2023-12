Großes Bedauern im Fall Witzke: Gislason begründet Kader-Entscheidungen

Seit Donnerstag steht fest, wer es in die finalen DHB-Kader für die Heim-Europameisterschaft im Januar geschafft hat. Bundestrainer Alfred Gislason traf seine Personalentscheidungen ganz bewusst - mit Luca Witzke fühlte der Isländer besonders mit.

Mit 19 Spielern also geht Bundestrainer Alfred Gislason die finale Vorbereitungsphase auf die Heim-EM (10. bis 28. Januar 2024) an. Trotz der vielen verletzungsbedingten Absagen sagt der Isländer, dass die getroffene Auswahl "das bestmögliche Aufgebot momentan ist". Und: "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine sehr gute Mannschaft aufstellen können."

Beim Medientermin am Donnerstag strahlt Gislason wahrlich Optimismus aus. Und das obwohl das Prozedere in diesem Jahr deutlich erschwert wurde. "Normalerweise hast du 16 von 18 Spielern klar", gestand der ehemalige Kieler Cheftrainer ein. Die vielen Sorgenkinder hätten seine Personalentscheidungen diesmal ungemein erschwert. Speziell das längere Gespräch mit Luca Witzke fiel Gislason nach eigener Aussage nicht leicht. Der Leipziger Spielmacher habe es "vor einer Woche versucht, aber nach zwei Angriffen ging er raus".

"Er hätte ein sehr wichtiger Spieler für uns werden können", ist Gislason überzeugt, weil Witzke eine "sehr ideale Ergänzung zu Juri Knorr" sei. Mit Rechtsaußen Patrick Groetzki schaffte es aber beispielsweise auch ein lange angeschlagener Leistungsträger auf den EM-Zug aufzuspringen.

Grundsätzlich hätten es Spieler, "die lange nicht dabei waren", schwerer gehabt. Einzige Ausnahme laut Gislason: Martin Hanne. Der 22-jährige linke Rückraumspieler von der TSV Hannover-Burgdorf wartet noch auf sein erstes A-Länderspiel. "Ich beobachte ihn schon sehr lange", gesteht Gislason: "Ich habe fast alle Spiele von ihm in den letzten zwei Jahren gesehen."

Auch die "ausführliche Datenbank über ihn" habe Gislason in seiner Entscheidung bestärkt. "Er ist ein Spieler, der extrem explosiv, sehr gut Mann-gegen-Mann ist und der sich vor allem super in der Abwehr entwickelt hat", lobt der Bundestrainer. "Er hat es verdient, diese Chance zu bekommen. Wir müssen schauen, wie er sich durchsetzt. Wenn er nicht Probleme am Daumen gehabt hätte, wäre er wohl schon gegen Ägypten dabei gewesen."

Späth hat "immer eine überragende Figur abgegeben"

Leicht fiel Gislason auch die Entscheidung pro David Späth. Der U-21-Weltmeister habe im Duo mit Andreas Wolff "sehr, sehr gut funktioniert". Schon vor seinem Debüt in der A-Mannschaft war Späth dreimal bei einem Lehrgang dabei - und hat "immer eine überragende Figur abgegeben", wie Gislason berichtet. Zudem spiele Späth aktuell bei den Rhein-Neckar Löwen eine "sehr gute Saison".

Im linken Rückraum könnte Sebastian Heymann zur Waffe werden. Der von Kreuzbandrissen immer wieder zurückgeworfene Rückraum-Shooter von Frisch Auf Göppingen habe eine "sehr positive Entwicklung in den letzten Wochen" gezeigt. Phasenweise sah Gislason schon wieder den "alten" Heymann. "Er kann ein sehr wichtiger Spieler für uns werden", ist Gislason überzeugt.

Ob Heymann wie zuletzt im Nationalteam hauptsächlich in der Abwehr eingesetzt wird? "Das liegt alleine an ihm", stellt Gislason klar. Auch die Tendenz im Angriff gehe aktuell "ganz sicher nach oben".

Dahmke auch eine "gewisse Stimmungskanone" - Trumpf aus Hannover?

Einen langjährigen Weggefährten nominierte Gislason in Rune Dahmke. Das Kieler Urgestein, das vor dem deutlichen Heimsieg über die TSV Hannover-Burgdorf am Mittwochabend seinen Vertrag beim THW erneut verlängert hatte, bildet mit Lukas Mertens das Gespann auf Linksaußen.

Gislason sieht in Dahmke einen "sehr guten Charakter für jede Mannschaft". Dass der Europameister von 2016 zudem die Abläufe sehr gut kennt und ein "sehr guter Abwehrspieler" ist, erleichterte die Entscheidung. Der "totale Mannschaftsspieler" erwies sich zudem als "gewisse Stimmungskanone", was neben seiner "sehr guten Form und sehr guten Quote" zuletzt, ein Faktor werden kann.

Ein Trumpf, der Gislason neuen Mut mit Blick auf die Mission Medaille gibt, dürfte der große Block von der TSV Hannover-Burgdorf sein. Der Mittelblock mit Marian Michalczik und Justus Fischer ist "sehr gut eingespielt", daneben könnten rechts Renars Uscins und links Hanne verteidigen - beide ebenfalls bei den Niedersachsen unter Vertrag. Vorhandene Automatismen sind für Gislason in der mehr als begrenzten Zeit mit dem Nationalteam Gold wert.