"Großer Wunsch" geht in Erfüllung: Wolf bleibt ein Fortune

Raphael Wolf (34) hat seinen Vertrag bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf verlängert. Die neue Laufzeit des Kontrakts geht bis zum 30. Juni 2023.

Nun ist es fix: Raphael Wolf hat einen neuen Vertrag bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf erhalten. Wie der kicker bereits wusste, hat der Ersatzkeeper von F95 sein Arbeitspapier um ein Jahr ausgeweitet. Wolf, der in der vergangenen Saison vor allem zum Ende der Hinrunde auch einige Spiele von Beginn an absolvierte, wird damit in seine sechste Saison bei den Rot-Weißen gehen.

Bereits seit 2017 bei F95

Bereits seit Sommer 2017 ist der gebürtige Münchner in Düsseldorf aktiv. Sportvorstand Klaus Allofs wird auf der Vereinswebsite daher passend zitiert: "In den letzten Jahren war er immer verlässlich da, wenn er gebraucht wurde. Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit Rapha auch im nächsten Jahr fortsetzen." Wolf tue der gesamten Mannschaft gut.

Der 34-Jährige selbst bekommt mit der Vertragsverlängerung etwas, was er unbedingt haben wollte. "Es war mein großer Wunsch, ein weiteres Jahr bei der Fortuna zu bleiben", meint er. "Ich fühle mich hier nach wie vor wohl und der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen." Wolf sei "top-motiviert, weiterhin meinen Beitrag für den Erfolg der Mannschaft zu leisten".