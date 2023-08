"Großer Wunsch": Frankfurt schnappt sich BVB-Talent Collins

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Nnamdi Collins (19) gesichert. Der deutsche U-19-Nationalspieler kommt von Borussia Dortmund an den Main.

Die beiden Bundesligisten machten den Transfer des Abwehrspielers am Mittwoch offiziell. Collins, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2024 besaß, unterschreibt in der Mainmetropole bis 2028. Medienberichten zufolge soll die Ablöse für den 19-Jährigen knapp eine Million Euro betragen.

"Nnamdi Collins gehört zu den vielversprechendsten deutschen Talenten auf seiner Position", wird Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung in der SGE-Mitteilung zitiert. "Wir haben mit Nnamdi einen klaren Plan, der langfristig ausgelegt ist." Zu diesem Plan, so wurde zuletzt spekuliert, könnte auch gehören, dass Collins direkt weiterverliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln. "Zusammen mit Nnamdi wollen wir kurz- und mittelfristig seine Weiterentwicklung bestmöglich fördern und ihn dabei unterstützen, sein fußballerisches Potential zu entfalten", so Hardung weiter.

Der Innenverteidiger wurde zunächst bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet und wechselte 2016 in die Akademie von Borussia Dortmund. Dort war er zuletzt Kapitän der U 19, mit der er 2022 Deutscher A-Junioren-Meister wurde. In der vergangenen Saison ging Collins außerdem seine ersten Schritte im Profi-Bereich und absolvierte insgesamt acht Spiele für die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga. Im Profi-Kader stand er bislang nicht bei einem Pflichtspiel, zuletzt hatte ihn Edin Terzic aber in zwei Testspielen in der Sommervorbereitung eingesetzt.

Beim DFB hat der 1,91 große Innenverteidiger bislang alle Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen. Aktuell gehört er zum Stammpersonal der deutschen U 19.

Bei den Hessen hofft er nun auf den nächsten Karriere-Schritt - den er beim BVB offenbar nicht mehr gehen wollte. "Nnamdi ist mit dem großen Wunsch auf uns zugekommen, in diesem Sommer den Verein zu wechseln", wird Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in der knappen BVB-Mitteilung zitiert.