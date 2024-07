Großer Umbruch: Der Kader der HSG Wetzlar für die Saison 2024/25

Mit der Verpflichtung von Philipp Ahouansou steht der Kader der HSG Wetzlar für die Saison 2024/25. Sieben externe Neuzugänge, acht Abgänge: Ein Blick auf das Personal des mittelhessischen Handball-Bundesligisten.

Er hat sich lange hingezogen, Ende April meldeten die Vereine schließlich Vollzug: Es geht um den Transfer von Philipp Ahouansou von den Rhein-Neckar Löwen zur HSG Wetzlar (wir berichteten). Damit war die letzte Lücke im Kader der Mittelhessen geschlossen. Der 22-jährige Ahouansou war der absolute Wunschspieler der HSG.

Ahouansou, der letzte Baustein

"Mit Philipp bekommen wir einen torgefährlichen und zweikampfstarken Angreifer dazu, der über großes Potenzial verfügt. Ich freue mich sehr, dass es unserer Klubführung geglückt ist, diesen Wechsel jetzt zu ermöglichen", wird Wetzlars Trainer Frank Carstens in einer Vereinsmitteilung zitiert. Carstens und Ahouansou haben sich in ihrer kurzen gemeinsamen Zeit bei GWD Minden schätzen gelernt.

Philipp Ahouansou passt als entwicklungsfähiger Spieler perfekt ins Anforderungsprofil. Dazu ist er ein Hesse (gebürtiger Hanauer) und soll neben seinen sportlichen Qualitäten, die er mitbringt, ebenso wie Dominik Mappes (weiterer Neuzugang) für mehr Identifikation bei den Fans sorgen.

Ahouansou ist damit eine weitere Neuverpflichtung für die linke Rückraum-Position. Neben ihm und Jona Schoch (kommt vom HBW Balingen-Weilstetten) sind auch die Eigengewächse Ole Klimpke und Noel Hoepfner dort eingeplant. Letzterer rückte aus der Drittligamannschaft in den erweiterten Kader. Sie müssen die Abgänge von Lenny Rubin (TVB Stuttgart), einer der Schlüsselspieler der vergangenen Jahre, und "Mentalitätsspieler" Hendrik Wagner (TBV Lemgo Lippe) kompensieren.

Komplettwechsel im zentralen Rückraum

"Jona wird uns mit seiner Wurfkraft im Angriff und mit seiner Fähigkeit, im Abwehrzentrum zu verteidigen, sehr helfen. Seine Erfahrung und seine Charakterstärke werden uns zudem beim Aufbau der neuen Mannschaft guttun", ist Frank Carstens überzeugt.

Die Spielmacher der Mittelhessen werden in der Saison 2024/25 komplett neue sein: So wird Magnus Fredriksen den Verein ebenso verlassen wie der nachverpflichtete Mathias Mark Pedersen. Dafür wurde, mit dem schon erwähnten Mappes (VfL Gummersbach), ein "waschechter" Mittelhesse nach Wetzlar gelotst. Der langjährige Denker und Lenker des TV Hüttenberg kommt - aus Sicht der HSG-Fans - "endlich" zu den Grün-Weißen. Der Ex-Essener Justin Müller (Nordsjaelland Håndbold/Dänemark) soll ihn unterstützen.

"Mit Dominik bekommen wir einen Spielmacher, der seine Stärken sowohl in der Spielsteuerung hat als auch torgefährlich ist. Justin ist ein Spieler, der durch Zweikampfstärke, Einsatz und Spielwitz überzeugt", so Carstens über die beiden neuen Regisseure.

Löwen für den Kreis, Ex-Löwe auf Linksaußen

Auf der rechten Halb-Position herrscht bei den Wetzlarern Kontinuität: Der 29-jährige Stefan Cavor und der 34-jährige Nemanja Zelenovic bilden ein erfahrenes Duo. Am Kreis gibt es einen Wechsel: 2016-Europameister Erik Schmidt wird durch das Magdeburger Talent Georg Löwen ersetzt.

"Georg ist ein Spieler, der über großes Potential in Abwehr und Angriff verfügt und der hier sein Talent unter der Anleitung von Vladimir Vranjes und Rasmus Meyer Ejlersen weiter entfalten wird", so Carstens. "Georg steht für Einsatz, Fleiß und Zielstrebigkeit." Rasmus Meyer Ejlersen und Vladimir Vranjes werden hier sicherlich erstmal die Hauptlast tragen.

Auf Linksaußen nimmt Lion Zacharias (Rhein-Neckar Löwen) den Kaderplatz von Emil Mellegard ein. Frank Carstens hob Zacharias' defensive Qualitäten hervor: "Er ist ein guter Verteidiger auf der Außenposition, was in unserem Abwehrsystem besonders wichtig ist." Lukas Becher hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Erster Ungar im HSG-Trikot

Auf Rechtsaußen ist Domen Novak gesetzt. Der slowenische Nationalspieler ist der Tor-Garant der Mittelhessen. Sein Positionspartner wird - nach dem Leih-Ende von Julian Fuchs (MT Melsungen, zieht weiter zum Bergischen HC) - ab Sommer 2024 Zsolt Krakovszki sein.

"Mit Zsolt bekommen wir einen hochtalentierten und sehr motivierten Rechtsaußen dazu, der durch seine Athletik und seine Abwehrfähigkeiten besticht", erklärt Carstens. EM-Teilnehmer Krakovszki wird als erster Ungar überhaupt das Trikot der Mittelhessen tragen. Eine vielversprechende Alternative zu Novak. Als dritte personelle Alternative steht auch noch Tizian Weimer im erweiterten Kader.

Im Tor sind Kapitän Till Klimpke und Anadin Suljakovic die Platzhirsche. Marius Göbner (eigene Reserve) nimmt die Position von Leonard Grazioli als dritter Torhüter ein. Göbner, der in der laufenden Saison schon ein wenig Bundesliga-Luft schnupperte, soll weiterhin bei der U23 in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

"Marius hat sich durch Leistungen bei der U23 empfohlen und sich die Chance verdient, den nächsten Schritt zu machen. Er weiß, dass er noch viel tun muss, um sich konstant auf Bundesliga-Niveau zu präsentieren. Aber er hat das Potenzial und auch die Persönlichkeit dazu, das zu schaffen", sagt Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter der HSG Wetzlar.

Veränderungen Kader HSG Wetzlar

Zugänge im Sommer 2024:

Lion Zacharias (Rhein-Neckar Löwen)

Georg Löwen (SC Magdeburg U19)

Jona Schoch (HBW Balingen-Weilstetten)

Dominik Mappes (VfL Gummersbach)

Justin Müller (Nordsjaelland Håndbold/DEN)

Zsolt Krakovszki (Nemzeti Kézilabda Akadémia/HUN)

Philipp Ahouansou (Rhein-Neckar Löwen)

Marius Göbner (eigene Reserve)

Tizian Weimer (eigene Reserve)

Noel Hoepfner (eigene Reserve)

Abgänge im Sommer 2024:

Julian Fuchs (Bergischer HC)

Magnus Fredriksen (Sønderjyske/DEN)

Hendrik Wagner (TBV Lemgo Lippe)

Emil Mellegard (HØJ Elite/DEN)

Erik Schmidt (Ziel unbekannt)

Leonard Grazioli (Pfadi Winterthur/SUI)

Lenny Rubin (TVB Stuttgart)

Mathias Mark Pedersen (Amo Handboll/SWE)

Der Kader der HSG Wetzlar für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag 1 Marius Göbner TW 2001 2023-25 11 Till Klimpke TW 1998 2016-25 12 Anadin Suljakovic TW 1998 2019-26 18 Lukas Becher LA 2000 2022-26 - Lion Zacharias LA 2003 2024-25 75 Domen Novak RA 1998 2021-25 - Zsolt Krakovszki RA 2002 2024-26 - Tizian Weimer RA 2004 2019-25 9 Ole Klimpke RL 2001 2021-26 19 Philipp Ahouansou RL 2001 2024-28 - Jona Schoch RL 1994 2024-26 - Noel Hoepfner RL 2003 2022-25 - Dominik Mappes RM 1994 2024-26 - Justin Müller RM 1995 2024-26 42 Nemanja Zelenovic RR 1990 2023-26 77 Stefan Cavor RR 1994 2016-26 5 Rasmus Meyer Ejlersen KM 1998 2023-25 14 Vladimir Vranjes KM 1988 2023-25 - Georg Löwen KM 2004 2024-27 - Frank Carstens T 1971 2023-25

