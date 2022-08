"Großer Teamplayer" Paciencia verlässt die Eintracht

Goncalo Paciencia zieht es nach Spanien. Der portugiesische Nationalstürmer kehrt der Eintracht nach vier Jahren den Rücken und schließt sich Erstligist Celta Vigo an. In Frankfurt kam er in der vergangenen Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Verlässt die Eintracht: Goncalo Paciencia. IMAGO/Sven Simon