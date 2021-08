Großer Stolz beim VfL Alfter - Kanli knipst dreimal für Hennef 05

In einem Duell mit höchst unterschiedlichen Halbzeiten hat sich der VfL Alfter auf Platz eins gesetzt, während Gegner SV Breinig die Rote Laterne nicht los wird. Beim 5:0-Auswärtssieg des FC Hennef 05 in Eilendorf spielte sich vor allem Dreierpacker Celal Kanli in den Vordergrund.

Dass der VfL Alfter aus dem Donnerstagsspieltag als Tabellenführer hervorgehen würde, danach sah es lange Zeit nicht aus. Bis zur 82. Minute führte der SV 1910 Breinig durch ein Simons-Tor, bis zur Halbzeitpause vollauf verdient, da die Hausherren klare Feldvorteile hatten. Nach Wiederanpfiff fand Alfter aber die richtigen Mittel und dominierte jetzt das Geschehen. Doch es brauchte einen langen Atem, ehe in der 82. Minute Kapitän Dogan per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte. Der VfL blieb hungrig und bog in der 88. Minute durch Prangenberg die Partie sogar noch komplett auf seine Seite. "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und werde morgen keine Stimme mehr haben", sagte ein glücklicher Alfter-Trainer Bogdan Komorowski nach Spielschluss. Für Breinig sieht die Lage komplett anders aus, nach dem 0:5 am 1. Spieltag in Pesch bleibt der SVB Tabellenletzter.

Aber natürlich ist auch am Mittelrhein das Tabellenbild eine sehr brüchige Momentaufnahme. Und so lohnt sich natürlich ein Blick ins Verfolgerfeld: Hier musste der hochgehandelte 1. FC Düren beim Siegburger SV 04 Punkte lassen (1:1). Der FC Hennef 05 hingegen machte seinem Vereinsnamen alle Ehre und kletterte durch das 5:0 in Eilendorf auf Platz drei. Dreifach-Torschütze Celal Kanli schob sich auf Rang eins der Torjägerliste. Die am 1. Spieltag so torhungrigen Spieler des FC Pesch kamen aus Glesch-Paffendorf diesmal mit einem 1:1 zurück.

Auf den anderen Plätzen drehte der SV Deutz 05 in Wesseling-Urfeld einen 0:1-Pausenrückstand in einen 2:1-Sieg, während der VfL Vichttal (4:1 in Freialdenhoven) und Viktoria Arnoldsweiler (3:0 gegen Fortuna Köln II) deutliche Siege einheimsten.