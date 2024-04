Großer Schritt zum fünften CL-Platz: Bundesliga baut Vorsprung aus

Der fünfte Champions-League-Startplatz für die Bundesliga in der kommenden Saison nimmt immer konkretere Formen an. Am Donnerstag könnten die nächsten Weichen gestellt werden.

Durch das 1:0 des FC Bayern über den FC Arsenal festigte die Bundesliga im UEFA-Ranking der laufenden Saison den zweiten Platz hinter Italien und vergrößerte den Vorsprung auf das drittplatzierte England sogar noch. Italien führt die Tabelle mit 18,428 Punkten an, Deutschland folgt mit 17,643, England mit 16,875. Die ersten beiden Verbände des Rankings erhalten in der kommenden Saison der Königsklasse, der ersten mit 36 statt 32 Teilnehmern, einen zusätzlichen Startplatz.

Ebenfalls enorm positiv für Deutschland: England hat durch das Ausscheiden von Arsenal und Titelverteidiger Manchester City nun erstmals seit 2020 gar kein Team mehr im Halbfinale der Champions League und kann somit in diesem Wettbewerb auch keine Punkte mehr einfahren. Nach dem Dortmunder Erfolg gegen Atletico Madrid am Dienstag also ein weiterer Europapokal-Tag, der ideal für die Bundesliga verlief.

In der Europa League hat die Premier League zwar noch zwei Vereine im Rennen, sowohl West Ham United (0:2 gegen Leverkusen), als auch der FC Liverpool (0:3 gegen Atalanta Bergamo) stehen am Donnerstag allerdings Mammut-Aufgaben ins Haus, um das Viertelfinal-Aus noch zu verhindern.

Leverkusen hingegen könnte mit einem Weiterkommen in London die nächste wichtige Weichenstellung für den fünften Startplatz legen. Sollte Leverkusen die Hammers ausschalten und Liverpool ebenfalls ausscheiden, wäre höchsten Conference-League-Teilnehmer Aston Villa (Hinspiel 2:1 gegen Lille OSC) noch ein möglicher Punktelieferant für England. Dann könnten unter Umständen eher Spanien (15,312 Punkte) und Frankreich (15,250 Punkte) der Bundesliga noch gefährlich werden.

Profitieren würde nach aktuellem Stand der Dinge Borussia Dortmund, das momentan auf dem fünften Platz in der Bundesliga-Tabelle steht. Als Halbfinalist könnte der BVB allerdings auch noch die Champions League gewinnen und wäre in diesem Fall automatisch für die neue Champions-League-Saison qualifiziert. Gewinnt der BVB also die Königsklasse, wird in der Liga aber nur Fünfter, während die Bundesliga dazu noch den zweiten Platz im Ranking behält, würde sich Deutschland sogar noch einen weiteren Startplatz sichern und der Sechstplatzierte der Bundesliga-Saison würde ebenfalls in der Champions League auflaufen.