"Großer Schritt": Michelbrink schließt sich Duisburg an

Der MSV Duisburg hat sich mit Jonas Michelbrink von Hertha BSC verstärkt. Bei den Zebras will der 21-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Bereits im Jahr 2014 schloss sich der in Hannover geborene Michelbrink dem Nachwuchsbereich Herthas an. Seitdem durchlief er bei der Alten Dame sämtliche Nachwuchsteams, zuletzt war er für die Zweitvertretung der Berliner in der Regionalliga-Nordost aktiv. Im Mai 2021 kam er aber auch zu zwei Einsätzen in der Bundesliga.

Michelbrink: "Ich hoffe, dass ich daran wachsen kann"

Eine Perspektive sah er aber für sich auch unter dem neuen Coach Sandro Schwarz nicht mehr. Der ursprünglich bis 2023 laufende Vertrag des Mittelfeldspielers in der Hauptstadt wurde aufgelöst, stattdessen schlägt er bei Drittligist Duisburg ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

"Der Weg nach Duisburg und in die 3. Liga ist für mich persönlich ein großer Schritt, zu einem großen Verein, mit einem großen Stadion. Ich hoffe, dass ich daran wachsen kann und hier von den älteren Spielern etwas lernen werde. Ich möchte so viele Spiele wie möglich machen."

Michelbrink unterschrieb bei den Zebras für zwei Jahre bis Juni 2024 und wird im Team von Trainer Torsten Ziegner mit der Rückennummer 16 auflaufen. "Wir sehen in Jonas viel Potenzial, dass er unsere Offensive fußballerisch noch besser machen kann, dazu strahlt er auch Torgefahr aus", sagte Ziegner.