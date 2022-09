"Großer Rückhalt" Flekken verlängert in Freiburg

Torhüter Mark Flekken bleibt im Breisgau: Der SC Freiburg hat den Vertrag mit seinem Stammtorhüter am Dienstag verlängert.

2018 war der Niederländer vom damaligen Zweitligisten MSV Duisburg nach Südbaden gewechselt, erwischte aber einen schweren Start. Erst hatte der heutige Schalke-Keeper Alexander Schwolow die Nase bei Cheftrainer Christian Streich vorne, und als Flekken endlich die Nummer 1 wurde, verletzte er sich und musste fast eine komplette Saison lang zusehen.

Doch seit der vergangenen Spielzeit steht Flekken kontinuierlich zwischen den Pfosten - und überzeugte nicht nur den niederländischen Bondscoach Louis van Gaal, der ihn im zurückliegenden Oktober erstmals in die Elftal berief. Am Dienstag gab der SC Freiburg die Vertragsverlängerung mit dem 29 Jahre alten Schlussmann bekannt. Zur Laufzeit machten die Breisgauer - wie üblich - keine Angaben.

"Mark hat alles, was einen modernen Torhüter auszeichnet"

"Mark hat sich nach seinem verletzungsbedingten Rückschlag vor zwei Jahren super zurückgekämpft, ist ein großer Rückhalt für uns und steht zurecht im Elftal-Kader - dies alles in relativ kurzer Zeit, das verbindet", wird Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Mitteilung zitiert. "Mark hat alles, was einen modernen Torhüter auszeichnet. Der Ball ist, ob in seinen Händen oder an seinen Füßen, immer sein Freund. Wir freuen uns, mit ihm als Sportler und Persönlichkeit weiterarbeiten zu können."

Flekken bestritt bislang 60 Pflichtspiele für Freiburg und wurde im Winter der Saison 2021/22 vom kicker in die Kategorie "internationale Klasse" der Rangliste des deutschen Fußballs eingestuft.

Flekken selbst ließ mitteilen: "Die Entwicklung hier in Freiburg ist für das Team und mich persönlich mehr als positiv. Ich fühle mich beim Sport-Club am richtigen Ort und bin stolz auf das, was wir bisher zusammen erreicht haben. Mit harter Arbeit will ich weiter weit kommen." Seit diesem Sommer gehört Flekken auch zum Mannschaftsrat des Sport-Clubs.