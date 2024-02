"Großer" Muskelfaserriss: Boey fehlt Bayern länger

Die Personalprobleme beim FC Bayern halten an. Nun hat es Neuzugang Sacha Boey erwischt, dem eine längere Zwangspause bevorsteht.

Wie genau die Personallage des FC Bayern vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aussieht, wird Trainer Thomas Tuchel am Samstag verraten. Erst dann ist die Spieltagspressekonferenz angesetzt. Einen neuen Ausfall vermeldete der deutsche Rekordmeister allerdings bereits am Freitag.

Demnach wird Sacha Boey "in den kommenden Wochen" verletzungsbedingt fehlen. Der 30 Millionen Euro schwere Winterneuzugang von Galatasaray Istanbul hat sich nach Klubangaben einen "großen" Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Das habe eine Untersuchung ergeben.

Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger hatte bei der 0:1-Niederlage bei Lazio Rom im Champions-League-Achtelfinalhinspiel am Mittwochabend im Kader gestanden, war aber nicht zum Einsatz gekommen. Nach seinem Debüt als Einwechselspieler beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (kicker-Note 3,5) hatte Boey im Topspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen erstmals in der Startformation gestanden, war mit seiner Rolle als linker Schienenspieler in Tuchels überraschendem 3-4-3 aber sichtlich überfordert (kicker-Note 5,5).

Viele weitere Ausfälle gegen Bochum

Nach dem verpatzten Ende des Sommer-Transferfensters hatten die Bayern-Verantwortlichen im Winter unter Druck gestanden - Boey, der gleich bis 2028 unterschrieb, sollte eine dringend benötigte zusätzliche Option in der Defensive werden. Dass er nun erstmal wochenlang ausfällt, ist entsprechend nicht nur für den Franzosen selbst bitter.

In Bochum werden außerdem Konrad Laimer (Wadenverletzung), Kingsley Coman (Innenbandriss am Knie), Alphonso Davies (Innenbandzerrung im Knie), Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung) und Bouna Sarr (Kreuzbandriss) sicher ausfallen. Davies, der länger ausfällt als zunächst angenommen, war am Donnerstag zumindest wieder ins Lauftraining zurückgekehrt, in dem sich auch Sarr inzwischen wieder befindet.