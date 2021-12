Großer Moment ohne Happy End: Schmutzler raus in Runde 1

Der 16-jährige Fabian Schmutzler war bei seinem Darts-WM-Debüt am Ende chancenlos, sein Spiel für eine Überraschung zu fehlerhaft. Die Erfahrung in diesem Alter nimmt dem Jungspund jedoch keiner.

Mit ihm hatte sicher keiner bei der Darts-WM gerechnet, sein Aufstieg kam völlig aus dem Nichts. Doch da Fabian Schmutzler überraschend eine Qualifikationsserie gewonnen hatte, bei der er die erste Turnierhälfte aufgrund seines Alters verpasste, durfte der 16-Jährige nun erstmals im "Ally Pally" auflaufen. Ein tolles Erlebnis für den Jungspund, der zuvor nur auf Jugend- und Amateurebene gespielt hatte. Er hatte nun die Chance, als jüngster Teilnehmer ein Spiel bei einer WM zu gewinnen.

Anstatt Lateinunterricht in der Schule stand für Schmutzler, der den Spitznamen "The Fabulous Fab" ("Fabelhafter Fabian") hat, in London die Darts-WM an. Ein Sieg in seiner ersten Runde gegen Ryan Meikle hätte dem Deutschen ein Zweitrunden-Match gegen den ehemaligen Weltmeister Peter Wright beschert. Die große Bühne, das Publikum, die erste WM-Teilnahme, ein Highlight-Spiel gegen Wright vor Augen: All das war sicher vor der Partie im Kopf des Youngsters.

Set 1: Schmutzler startet perfekt - und verliert 0:3

Die erste Nervosität des WM-Neulings war mit dem ersten Pfeil etwas gedämpft, denn Schmutzler traf gleich mal die dreifache 20. Das erste Leg ging dennoch auf das Konto des favorisierten Meikle. Der 25-jährige Engländer war zu Beginn der etwas bessere Spieler, Schmutzler - wer mag es ihm verdenken - hatte natürlich auch mit den Nerven zu kämpfen. Trotz seiner erster 180 im Spiel musste der Deutsche den ersten Satz klar abgeben, verlor diesen mit 0:3.

Set 2: Schmutzler holt sein erstes Leg

Auch das vierte Leg in Folge ging auf Meikles Konto, da Schmutzler zu viele Fehler machte. Aber dann war es so weit, Schmutzler sicherte sich sein erstes Leg bei einer WM, schmiss den Pfeil in die Doppel-18 und stellte auf 1:1. Nüchtern nahm es der Jungspund hin, verzog keine Miene. Aber sein neun Jahre älterer Kontrahent nutzte seine Erfahrung, nahm "The Fabulous Fab" gleich den Wind aus den Segeln und breakte ihn. Die Entscheidung in diesem Satz, denn Meikle brachte seinen Anwurf durch.

Set 3: Meikle nervenstark im fünften Leg

Nun wartete natürlich eine Mammutaufgabe auf den Außenseiter, der noch die Schulbank drückt. Schmutzler verkaufte sich wahrlich nicht schlecht, machte allerdings den einen oder anderen Fehler zu viel, um für eine Überraschung im "Ally Pally" zu sorgen. Zwar reichte es immerhin noch für den Gewinn von zwei Legs, der Durchgang ging allerdings mit 3:2 auf das Konto von Meikle, der im Entscheidungsleg groß aufspielte und unter dem Strich recht locker in der zweiten Runde steht.

Schmutzler, der an diesem Tag sicherlich nicht sein bestes Spiel machte, wird diese Erfahrung in diesem jungen Alter allerdings keiner nehmen. "Es war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, hier spielen zu dürfen. Dass es am Ende 0:3 ausgeht, ist natürlich schade, ich hätte ihm gerne ein Set abgenommen. Aber am Ende war es eine tolle Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf", sagte Schmutzler nach der Partie bei DAZN.