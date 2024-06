"Großer Mehrwert": Duisburg holt Offensivkraft Meuer aus Aue

Steffen Meuer geht nach einem Jahr in der 3. Liga einen Schritt zurück in die Regionalliga West. Der MSV Duisburg erinnerte sich an die gute Torquote des 24 Jahre alten Stürmers aus der vorvergangenen Saison.

Aue entschied sich gegen die Verlängerung mit Steffen Meuer. IMAGO/Revierfoto