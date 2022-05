Großer Medienkonzern gesucht: EA vor Verkauf oder Fusion?

EA könnte sich nicht nur wegen der baldigen Umbenennung der FIFA-Reihe in EA SPORTS FC vor großen Veränderungen befinden, auch ein Verkauf steht wohl im Raum.

EA strebt offenbar große strukturelle Veränderungen an. imago

Wie das Online-Magazin "Puck" anhand nicht namentlich genannter Insider-Quellen berichtet, beschäftigt sich Electronic Arts (EA) schon länger mit der Möglichkeit eines Verkaufs oder einer Fusion. Intensiviert haben sollen sich diese Überlegungen im Nachklang des 70-Millionen-Deals zwischen Microsoft und Activision Blizzard.

Gespräche hat EA angesichts dieses Vorhabens wohl vorrangig mit großen Medienkonzernen geführt: Disney, Apple und Amazon. Gerade mit Disney soll EA noch im März über "eine bedeutungsvollere Beziehung", die "über Lizenzvereinbarungen hinausgeht", verhandelt haben. Auch ESPN soll in diesen Gesprächen eine Rolle gespielt haben.

NBCUniversal wohl bis April im Rennen

Der Sportsender gehört zum Teil Disney und würde zu EA mit seinen Sportsimulationen FIFA (bald EA SPORTS FC), NFL Madden sowie NHL passen. Disney soll von einer Übernahme des Publishers jedoch vorerst absehen. Ebenfalls interessiert am Entwickler war wohl Brian Roberts, der Chef des Kabelnetzunternehmens Comcast.

Dabei soll es zum Vorschlag einer Fusion zwischen EA und NBCUniversal, dem drittgrößten Medienunternehmen der Welt gekommen sein. Vorgesehen war offenbar ein mehrheitlicher Anteil für Roberts über den entstehenden Konzern, EA-CEO Andrew Wilson sollte aber das operative Geschäft beim Publisher behalten.

Gescheitert ist der Deal im April wohl wegen struktureller und finanzieller Differenzen. EA-Sprecher John Reseburg wird von "Puck" zitiert: "Die Firma kommentiert keine Gerüchte bezüglich Fusionen und Übernahmen." Gleichzeitig sei man bei EA "stolz, aus einer Position der Stärke und des Wachstums heraus zu operieren".

Massenentlassungen im Kundenservice

Die Pläne des Verkaufs oder des Zusammenschlusses mit einem großen Medienkonzern sind aber offenbar nicht die einzigen Entwicklungen bei EA: Laut "Kotaku" entlässt der Entwickler mehr als 200 Mitarbeiter im Kundenservice der Büros in Austin und im irischen Galway - eine Verbindung zum FIFA-Lizenzverlust wird negiert.

"Die Veränderungen in unserer Kundenservice-Funktion stehen nicht im Zusammenhang mit einem Spiele-Franchise und sind nicht verbunden mit unserer EA SPORTS FC-Ankündigung der vergangenen Woche", zitiert Kotaku einen EA-Repräsentanten. Die Aufgaben sollen derweil an Drittfirmen in Rumänien und Indien vergeben werden.