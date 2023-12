Großer Knall in Jena: FCC wirft das gesamte Trainerteam raus

Der FC Carl Zeiss Jena hatte zwischen den Feiertagen einige unangenehme Gespräche zu führen. Nach der inkonstanten ersten Saisonhälfte gab der Tabellensiebte die Trennung von Chefcoach René Klingbeil sowie dem gesamten Trainerteam bekannt.

Mit einer krachenden 2:5-Niederlage hatte sich der FC Carl Zeiss Jena in die Winterpause verabschiedet. Dass die Klatsche gegen Kellerkind Zwickau sogleich der letzte Auftritt von Cheftrainer René Klingbeil an der Seitenlinie des FCC sein würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich abzusehen. Nach erheblichen Startschwierigkeiten in dieser Spielzeit mit keinem Sieg aus den ersten fünf Spielen, hatte sich Jena unter Klingbeil eigentlich stabilisiert und mit einer Erfolgsserie von sieben ungeschlagenen Partien in Folge zurück ins Tabellenmittelfeld gekämpft.

Die beiden Niederlagen vor der Winterpause gegen die Kellerkinder Zwickau und Chemnitz brachten das Fass dann aber wohl doch endgültig zum Überlaufen. Wie der Verein am Freitagvormittag auf seiner Homepage verkündete, wurde Klingbeil mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Auch Co-Trainer René Lange und Torwarttrainer Nico Hinz müssen gehen.

Natürlich hätte ich gerne meinen Vertrag erfüllt. Aber ich muss die Entscheidung des Klubs akzeptieren René Klingbeil (42) hätte in Jena gerne weitergemacht

Der Entscheidung vorausgegangen war "eine intensive und tiefgreifende Analyse und Auswertung der Hinrunde und der damit einhergehenden sportlichen Entwicklung der gesamten Mannschaft", stellt der Verein klar. In deren Nachbetrachtung und Bewertung wurde die Entscheidung getroffen, "im Rahmen der strategischen Gesamtausrichtung des Vereins und der weiteren Umsetzung des Zukunftskonzepts in der Besetzung des Trainerteams eine Veränderung vorzunehmen."

Etwas überrascht von der Entscheidung zeigt sich der frisch geschasste Cheftrainer. "Natürlich hätte ich gerne meinen Vertrag erfüllt. Aber ich muss die Entscheidung des Klubs akzeptieren", so Klingbeil. Dennoch überwiegt für ihn das Positive. "Ich habe immer gesagt, dass es für mich etwas ganz Besonderes war, Trainer dieses Traditionsvereins sein zu dürfen. Ich bin jeden Tag gern an die Kernberge gefahren und habe immer Freude an der Arbeit in Jena gehabt."

Wer Klingbeils Nachfolge antreten soll, ist indes noch nicht bekannt. Der Verein versichert jedoch, dass die Verantwortlichen "mit Hochdruck daran arbeiten" würden, um die Stelle möglichst zeitnah neu zu besetzen.