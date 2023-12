Großer Jahresrückblick im Stream: eSport und Gaming aus 2023

2023 neigt sich dem Ende entgegen, wir wollen noch mal rekapitulieren: Was hat das Jahr für eSport und Gaming alles mit sich gebracht? Christian Gürnth und Jan Bergmann widmen sich dem großen Rückblick.

Zehn Tage noch - dann ist Weihnachten. Eine Woche später wird das Jahr 2023 beendet. Wie wird es in die eSport- und Gaming-Geschichtsbücher eingehen? Überraschungen, Erfolge und Aufreger haben die vergangenen fast zwölf Monate jedenfalls in Hülle und Fülle geboten. Einigen der größten Themen aus der Welt der Videospiele widmen wir uns beim Jahresrückblick im kicker eSport Talk.

Der Release von Diablo IV überschattete im Gaming-Sektor vieles, Baldur's Gate 3 hat eingeschlagen wie wenig andere Titel in der jüngeren Vergangenheit. Auch Indie-Veröffentlichungen wie Dave the Diver hinterließen ihre Spuren in der Spielelandschaft. Auf der eSport-Seite dürften nicht nur die LoL-Worlds 2023 mit der vierten 'Faker'-Krönung im Gedächtnis bleiben.

Counter-Strike 2 läutete eine neue Ära für Ego-Shooter ein. Fortnite drehte die Uhren zurück und verwandelte sich zum Jahresende in einen Sandkasten. Branchenübergreifende Knaller-Meldungen wie der Rekord-Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft avancierten zu wochenlangen Gesprächsthemen. Welche Auswirkungen werden diese und weitere Entwicklungen auf eSport und Gaming in 2024 haben?

Experten-Einordnung der Meilensteine

Weil die Vielfalt der Ereignisse groß ist, hat sich Host Christian Gürnth einen perfekten Gast für den großen Jahresrückblick geladen - der sonst selbst zum kicker eSport Talk bittet. Moderatorenkollege Jan 'GamingAlm' Bergmann wird Gürnth dabei unterstützen, die wichtigsten Meilensteine des eSports und Gamings zu rekapitulieren und einzuordnen. Ihr Fahrplan für den Livestream dürfte pickepackevoll sein.

Ihr wollt noch mal in freudigen, schockierten oder überraschten Erinnerungen schwelgen? Einen Überblick über Themen gewinnen, die damals ein wenig an euch vorbeigegangen sind? Dann schaltet zum großen Jahresrückblick ein! Los geht's am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

