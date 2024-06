Großer EM-Flair im kleinen Ostwig

Das hätte sich der FC 1990 Ostwig/Nuttlar nicht träumen lassen, doch für ihn wurde ein Märchen wahr. Im Rahmen eines vom Elektronikkonzern Hisense und kicker ausgerufenen Wettbewerbs ging der kleine Klub aus dem Sauerland als Sieger hervor und durfte infolgedessen für einen Tag den original EM-Pokal sein Eigen nennen.

Es wurde die Spielszene der Saison gesucht, zudem eine Begründung, weshalb der Pokal, den am 14. Juli möglicherweise DFB-Kapitän Ilkay Gündogan in den Berliner Nachthimmel recken könnte, für einen Tag im Vereinsheim eines Amateurklubs aus Deutschland ausgestellt werden könnte. Da ließen sich die Sauerländer nicht lange bitten.

Der ganze Ort hat mit angepackt

Mit einem tollen Beitrag setzte sich der Verein gegen die Mitbewerber durch und bekam von kicker und Hisense als Gewinn eine Ausstellung des original EM-Pokals im eigenen Vereinsheim zugesprochen.

Nach dem Zuschlag lief der Vorstand der Jugendspielgemeinschaft zur Höchstform auf. Innerhalb von nur acht Tagen nach Bekanntgabe des Gewinns stellte der Verein ein beachtliches Tagesevent auf die Beine, das dem EM-Pokal alle Ehre machte.

"Der ganze Ort hat sich bei der Planung und Durchführung dieses super Events eingebracht, und ich kann mit Stolz sagen: Besser geht es nicht", so Timm Borggrebe, erster Vorsitzender des Vereins. "Es ist kaum zu glauben, was hier stattfindet."

Ich bin mächtig stolz auf den Verein und eine Vielzahl von Ortsbewohnern, die sich bei der Umsetzung dieses Events eingebracht haben Amelie Liese, Sportliche Leiterin Damen- und Mädchenfußball JSG Ostwig Nuttlar

Holten den EM-Pokal nach Nuttlar: Amelie Liese (li.), Timm Borggrebe (4.v.li.) und Luisa Häger (re.). Hisense

Federführend bei der Veranstaltung waren Amelie Liese, Sportliche Leiterin Mädchen- und Damenfußball, sowie Jugendleiterin Luisa Häger, die auch beim Wettbewerb die Initiative ergriffen hatten. "Ich bin mächtig stolz", sprach Liese dem Verein und einer Vielzahl an Ortsbewohnern größten Dank aus. Häger schlug in dieselbe Kerbe und hob zudem noch hervor, dass man "durch dieses großartige Event mit einer sehr guten Außendarstellung in den Fokus vieler Menschen geraten" sei. "Eine klasse Werbung für den Ort und den Verein!"

Eingebettet durch eine Vielzahl an Attraktionen wurde das Objekt der Begierde in und um die Sportanlage herum gebührend präsentiert. Nachdem der Pokal, bewacht von einem Sicherheitsdienst, eintraf, gab es kein Halten mehr: Alle wollten ein Bild mit der Trophäe ergattern.

Als sich das Event gegen 22 Uhr dem Ende neigte, der Pokal das Sportgelände verlassen hatte, war sich jeder Besucher bewusst: "So nahe werde ich diesem Pokal in meinem Leben wohl nicht mehr kommen."