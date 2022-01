Großer Coup der Niederlande - Ungarn hofft vergebens

In der "deutschen" Gruppe ist bereits alles entschieden, deutlich spannender ging es in Gruppe B zu. In dieser stemmte sich Gastgeber Ungarn gegen das Vorrunden-Aus - letztlich vergebens. Die Niederlande erreichten sensationell die Hauptrunde.

Stehen sensationell in der Hauptrunde: Die Niederlande. imago images/Pixsell