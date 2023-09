Großer Chargers-Rückschlag: Receiver-Ass Mike Williams bricht weg

Die neue Regular Season der NFL ist erst drei Spieltage alt - hat aber neben reichlich Action schon viele, viele bittere Rückschläge gesehen. Der Neueste: Chargers-Receiver Mike Williams.

Das umkämpfte und spannende 28:24 bei den Minnesota Vikings - der erste Sieg für die Chargers - hat das Team aus Los Angeles zugleich teuer bezahlt: Star-Quarterback Justin Herbert & Co. müssen ab sofort für den gesamten Rest der Saison ohne ihren bärenstarken Wide Receiver Mike Williams (121 Yards und ein Touchdown bei den Vikes) auskommen.

Eine MRT-Untersuchung bestätigte, dass er sich während der Partie das linke Kreuzband gerissen hat.

Keine Frage: Der Verlust des 28-jährigen Passempfängers ist ein immens schwerer. Williams ist 2017 in der erste Draft-Runde bereits an siebter Stelle von den Chargers gezogen worden - und hat seither in 88 Regular-Season-Spielen überragt mit 309 Catches für 4806 Yards und 31 TDs.

Die Verletzung ereignete sich im dritten Viertel, als der Athlet nach einem Tackle unglücklich zu Fall gebracht wurde und schmerzverzerrt die Spielfläche verlassen musste. Am Ende wurde der NFL-Profi mit einem Wagen vom Innenraum in die Katakomben gefahren, warf sich dabei sichtlich traurig ein Handtuch über den Kopf und dürfte wohl schon eine schwere Verletzung geahnt haben.

Allen & Co. müssen in die Bresche springen

Fortan muss L. A. um den einmal mehr abliefernden Spielmacher Herbert (939 Yards, sieben Total TDs und keine Interception an den ersten drei Spieltagen) verstärkt auf die Receiver Joshua Palmer und Rookie Quentin Johnston setzen - und natürlich auf Führungsspieler Keenan Allen, der es beim Gastspiel in Minnesota auf unfassbare 215 Yards bei 18 Catches gebracht hat und schon bei 402 Receiving Yards steht.

Außerdem wird gehofft, dass Star-Running-Back Austin Ekeler (zuletzt mit Knöchelproblemen außen vor) alsbald wieder eingreifen kann.

Verletzungen legen einen Schatten auf die Saison

Nach der Kreuzbandverletzung von Williams zeigt sich auf jeden Fall auch erneut, dass in der National Football League neben sportlichen Glanzleistugen wie jüngst der von den Miami Dolphins (70 Punkte gegen die Denver Broncos) auch personelle Rückschläge einmal mehr an der Tagesordnung sind.

So hat es allein in den letzten Wochen ganz wichtige Anker für ihre Teams wie Aaron Rodgers (Quarterback der New York Jets, Achillessehnenriss), Nick Chubb (Running Back der Cleveland Browns, Knie übel verdreht), Trevon Diggs (Cornerback der Dallas Cowboys, Kreuzbandriss), C. J. Gardner Johnson (Safety der Detroit Lions, Brustmuskelriss), J. K. Dobbins (Running Back der Baltimore Ravens, Achillessehnenriss) oder Shaq Thompson (Linebacker der Carolina Panthers, gebrochenes Wadenbein) erwischt.