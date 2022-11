"Große Wut" und die Erinnerung an München

Nach der Auftaktniederlage gegen Japan steht das deutsche Team bei der WM mit dem Rücken zur Wand. Was Kai Havertz, Julian Brandt und Co. Hoffnung macht: Unter anderem die Erinnerung an das letzte Turnier.

Aus Katar berichtet Matthias Dersch

Oliver Bierhoff ahnte früh, welche Schlagzeilen dem DFB-Team wegen ihres Trainingsgeländes im Norden Katars drohen könnten: Von "Fort Knox" sprach ein Freund des DFB-Direktor, als er die Bilder der Sportanlage in Al-Shamal gesehen hatte - und traf damit durchaus den Kern. Der Trainingsplatz der DFB-Kicker ist eingemauert, von außen erinnert das Stadion des örtlichen Erstligisten an eine Burg - vier Wachtürme in den Ecken und eine kleine Heerschar an Security-Kräften inklusive.

Da das ein paar Fahrminuten entfernte Wohnquartier im Zulal Wellness Resort ebenso abgeschottet ist, ist man als Beobachter darauf angewiesen, was die Bewohner im Innern aus dem Binnenklima preisgeben. Gerade in Krisenzeiten ist das oft nicht mehr als unbedingt nötig - und in einer Krise befindet sich die deutsche Mannschaft tatsächlich nach der 1:2-Auftaktniederlage bei der WM gegen Japan, die die Elf von Bundestrainer Hansi Flick bereits vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien unter massiven Zugzwang setzt.

Mit Spannung war deshalb bei den mitgereisten Medienvertreter erwartet worden, wen der DFB am Freitag vorschicken würde, um in der Pressekonferenz Rede und Antwort zu stehen. Die Wahl fiel auf Kai Havertz und Julian Brandt, zwei Akteure, die bestens befreundet sind, aber nicht zum engsten Zirkel der Führungsspieler um Kapitän Manuel Neuer, Routinier Thomas Müller, Abwehrchef Antonio Rüdiger sowie den Mittelfeldkräften Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und Leon Goretzka zählen.

Eine Gute-Laune-Show allerdings bot das Duo nicht, auch wenn das vielleicht das Kalkül der DFB-Verantwortlichen war. Insbesondere Havertz, der als Stürmer gegen Japan enttäuscht hatte, verbarg seinen Ärger über die Auftaktpleite und das Echo, das diese in Deutschland hervorgerufen hatte, nicht.

Ich weiß auch, dass immer viel gegen uns geschossen wird und dass nicht jeder hinter uns steht. Kai Havertz

"Ich verstehe die Frage jetzt nicht wirklich", wies der Chelsea-Profi einen Reporter zurecht, nachdem dieser ihn auf die bescheidende Jahresbilanz der DFB-Elf in 2022 (drei Siege, fünf Remis, zwei Niederlagen) angesprochen hatte, - und meinte damit nicht den Inhalt, sondern die Intention der Frage, die ihm zu negativ war: "Ich kann verstehen, dass jetzt Negativität aufkommt - bei den Fans und bei den Medien. Ich weiß auch, dass immer viel gegen uns geschossen wird und dass nicht jeder hinter uns steht. Aber für mich bringt es nichts, über die Vergangenheit nachzudenken. Mein voller Fokus liegt auf dem Spiel am Sonntag gegen Spanien."

Dann gilt es für das DFB-Team, bei einer Niederlage wäre das Turnier beendet, bevor es überhaupt so richtig begonnen hat. Es wäre die dritte große Enttäuschung bei einer Endrunde in Serie nach dem Vorrundenaus bei der WM in Russland 2018 und dem Ausscheiden im Achtelfinale bei der EM im Sommer 2021.

Um eine ähnliche Schlappe abzuwenden, mussten die deutschen Spieler aber am Tag nach der Japan-Niederlage zwangsläufig zurückblicken. Nicht nur die Art und Weise, wie das DFB-Team die 1:0-Führung trotz einer über die ersten 60 Minuten dominanten Vorstellung noch aus der Hand gegeben hatte, warf extern wie intern Fragen auf. Sondern auch die Art und Weise, wie sich anschließend die Führungsspieler öffentlich dazu positionierten. Vor allem Gündogan, ein eigentlich eher besonnener Mensch, hatte die Vorstellung seiner Mannschaft in aller Deutlichkeit kritisiert. Seine Sätze, so sachlich formuliert und fundiert begründet sie inhaltlich waren, bargen ein gewisses Konfliktpotenzial, knöpfte er sich doch die Fehler seiner Nebenleute vor einem Millionen-Publikum vor - auch wenn er keine Namen nannte.

Havertz und Brandt gaben am Freitag offen zu, dass innerhalb der Mannschaft und mit dem Trainer intensiv diskutiert wurde. Am Tag nach dem Spiel habe es ein "langes Meeting" gegeben, berichtete Brandt, in dem die unterschiedliche Gefühle und Ansichten über die Japan-Partie ausgetauscht worden seien. Es sei aber wegen der Worte der Führungskräfte - auch Neuer und Rüdiger hatten deutliche Worte der Kritik gewählt - niemand "sauer" gewesen. "In einem Team muss man nicht immer nett zueinander sein", sagte Havertz, "und jetzt ist doch die Zeit, miteinander zu sprechen." Man habe beim DFB "gute Charaktere" in der Mannschaft. "Wir mögen es, direkt miteinander zu sprechen, uns ins Gesicht zu sagen, was falsch und was richtig war", ergänzte der 23-Jährige. Ob die Kritik auch öffentlich geäußert werden müsse, das sei "mal dahingestellt".

Er selbst habe nach zwei Tagen, in dem er "eine große Wut" über das Spiel in sich gespürt habe, den Schalter umgelegt. "Wenn man das Ganze ein bisschen verdaut hat und darüber gesprochen hat, dann besteht auch wieder eine große Vorfreude", sagte Havertz und stellte das Positive in den Vordergrund: "Es gibt in einer Mannschaft mit 26 Spielern auch mal verschiedene Meinungen, da geht man sich auch mal an. Aber das ist gut, denn das bringt dich als Team weiter." Er wolle sich nun über die verbliebenen Trainingseinheiten ein "gutes Gefühl" holen und am Sonntag zeigen, dass man in diesem "großen Spiel" einen "Schritt nach vorne" machen könne.

Dass die Aufgabe gegen mit Selbstvertrauen vollgepumpte Spanier, die ihr Auftaktmatch gegen Costa Rica mit 7:0 gewannen, keine leichte wird, ist allen im DFB-Camp bewusst. Vor genau zwei Jahren kam es in Sevilla zum bislang letzten Vergleich der beiden Teams. Es endete - damals noch mit Bundestrainer Joachim Löw an der Seitenlinie - mit 6:0 für die Spanier. Ein gutes Omen klingt anders.

Es war an Brandt, der gegen Japan trotz zuletzt guter Form bei seinem Klub Borussia Dortmund nicht zum Einsatz gekommen war, diesen negativen Angang beiseite zu wischen. Viel sei seitdem passiert. In vielen Bereichen habe man sich verbessert. "Ich würde gerne davon weggehen zu sagen, dass wir in einer Scheiß-Situation sind. Es ist doch auch eine Chance. Eine Chance, die Stimmung zu drehen", sagte der Mittelfeldspieler.

Viel lieber als an das Spiel in Sevilla, das er von der Bank verfolgen musste, denke er daher an die vergangenen EM zurück: Nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich sei die Situation ganz ähnlich gewesen wie jetzt. "Wir waren gegen Portugal genauso unter Zugzwang, lagen sogar 0:1 zurück - und haben am Ende mit 4:2 gewonnen", sagte Brandt, der damals in München nicht im deutschen Kader stand. "Die Truppe kennt die Situation"; schloss er seine Ausführungen und wusste in seiner Rolle als Chef-Optimist im deutschen Team durchaus zu gefallen.